Bắc Triều Tiên chỉ trích các hoạt động quân sự gây bất ổn trong khu vực của Mỹ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/11 đăng bài viết với tiêu đề "Động thái quân sự thiếu suy nghĩ của Mỹ phản chiếu điểm khởi nguồn của tình hình bất ổn trong khu vực”. Trong bài viết, Bắc Triều Tiên chỉ trích các hoạt động quân sự thiếu suy nghĩ của Mỹ từ đầu năm đến nay đã ngày càng rõ ràng hơn, đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định chiến lược của bán đảo Hàn Quốc và khu vực xung quanh.Bài viết liệt kê hàng loạt động thái quân sự do Mỹ dẫn dắt không chỉ nhằm vào Bắc Triều Tiên, mà còn được cho là nhắm đến cả Trung Quốc. Ví dụ như cuộc tập trận tác chiến đặc biệt của Hải quân Hàn-Mỹ đã huy động tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, trực thăng săn ngầm và máy bay tuần tra trên biển; cũng như việc Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-16 từ căn cứ Không quân Mỹ ở Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc), Misawa (Nhật Bản) đến căn cứ Osan (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc). KCNA cũng chỉ trích việc quân đội Hàn-Mỹ tiến hành cuộc tập trận chống tàu ngầm liên quân "Silent Shark" (Cá mập lặng lẽ) tại khu vực biển gần bờ đảo Guam và việc Thủy quân lục chiến Mỹ thiết lập một tiền đồn quân sự trên đảo Yonaguni của Nhật Bản gần eo biển Đài Loan.Hãng tin này nhấn mạnh việc phải chuẩn bị cho mọi diễn biến tình huống bất ngờ là lập trường tuyệt đối không bao giờ thay đổi của miền Bắc, mọi mối đe dọa đến an ninh của Bắc Triều Tiên đều đã được nằm trong tầm ngắm chính xác và sẽ được quản lý theo phương thức cần thiết. KCNA khẳng định nếu Washington vẫn tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới trong các hành động phô trương sức mạnh quân sự đe dọa đến các nước trong khu vực, thì Bình Nhưỡng cũng sẽ tập trung hơn vào việc thực thi các quyền cần thiết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, cũng như thúc đẩy việc giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực.Bài đăng này được xem là để nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên và Trung Quốc bị gộp chung làm mục tiêu trong các động thái quân sự của Hàn Quốc và Mỹ trước các tình huống khẩn cấp ở khu vực, qua đó làm nổi bật rằng hai nước này đang chia sẻ lợi ích an ninh chung.