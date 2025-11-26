Hàn Quốc lập Ủy ban quốc gia chuẩn bị Đại hội Thư viện và thông tin thế giới 2026 tại Busan

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cho biết Ủy ban quốc gia hỗ trợ Đại hội Thư viện và thông tin thế giới (WLIC) 2026 tại thành phố Busan trực thuộc Hiệp hội thư viện Hàn Quốc đã chính thức được thành lập và ra mắt vào sáng ngày 28/11.Ủy ban quốc gia gồm 16 chuyên gia đến từ Quốc hội, chính quyền trung ương và địa phương, giới học thuật và khu vực tư nhân. Từ nay đến tháng 8 năm sau, Ủy ban dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận về công tác chuẩn bị và chính sách hỗ trợ cho Đại hội Thư viện và thông tin thế giới sẽ diễn ra tại thành phố Busan vào năm tới.Nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Cha Ji-ho và nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Jung Yeon-wook được bổ nhiệm làm đồng Chủ tịch Ủy ban. Phó chủ tịch Ủy ban là Giám đốc Thư viện quốc gia Hàn Quốc Kim Hee-sop, Phó Thị trưởng hành chính thành phố Busan Lee Joon-seung, Giáo sư Lee Jee-Yeon (khoa thông tin và thư viện học trường Đại học Yonsei) và Giám đốc Thư viện Quốc hội Hwang Jeong-keun.Đại hội Thư viện và thông tin thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1928. Năm 2026 đánh dấu lần thứ 90 của sự kiện. Đây là hội nghị quốc tế trong lĩnh vực thư viện và thông tin lớn nhất thế giới, nơi các chuyên gia trên toàn cầu tụ họp lại để thảo luận các vấn đề nổi cộm và định hướng cho tương lai của ngành thư viện.Hàn Quốc từng đăng cai tổ chức Đại hội này một lần vào năm 2006 tại Seoul và tiếp tục tổ chức lại sự kiện này sau 20 năm tại thành phố Busan, từ ngày 10/8 năm tới.