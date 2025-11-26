Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 10/2025 giảm 2,5%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 28/11 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 10/2025", trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (đã điều chỉnh theo mùa) đạt 112,9 điểm, giảm 2,5% so với tháng trước đó. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ mức giảm 2,9% vào tháng 2/2020.Sản xuất ngành công nghiệp có xu hướng dao động theo chu kỳ hàng tháng, cụ thể là đã giảm trong tháng 4 và tháng 5, song đã tăng trở lại vào tháng 6 và tháng 7, nhưng giảm 0,3% trong tháng 8 rồi lại tăng 1,3% trong tháng 9.Sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng giảm 4%. Đặc biệt, sản xuất chíp bán dẫn giảm mạnh tới 26,5%, đánh dấu mức giảm sâu nhất kể từ mức giảm 33,3% vào tháng 10/1982. Mặc dù nhu cầu toàn cầu về chíp bán dẫn vẫn đang tăng nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng kết quả này đã chịu ảnh hưởng lớn từ hiệu ứng cơ sở khi chỉ số trong tháng 9 tăng mạnh gần 20%.Chỉ số doanh số bán lẻ, một số liệu cho thấy xu hướng tiêu dùng, đã tăng 3,5% so với tháng trước, quay trở lại đà tăng sau ba tháng. Đây là mức tăng cao nhất kể từ mức tăng 6,1% vào tháng 2/2023, do chịu tác động lớn từ hiệu ứng cơ sở. Doanh số bán các mặt hàng như thực phẩm và quần áo đều tăng, cho thấy ảnh hưởng rõ rệt từ kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu.Ngược lại, sản xuất ngành dịch vụ lại giảm 0,6%, chuyển sang xu hướng giảm sau một tháng. Đầu tư vào thiết bị cũng giảm mạnh 14,1% so với tháng 9. Cụ thể, đầu tư vào máy móc giảm 12,2% và đầu tư vào thiết bị vận chuyển giảm 18,4%. Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng cũng giảm tới 20,9%, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ khi số liệu được thống kê vào tháng 7/1997. Trong đó, công trình xây dựng kiến trúc giảm 23%, các công trình xây dựng cơ bản giảm 15,1%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, giảm 0,4% so với tháng trước. Cơ quan Dữ liệu quốc gia cho biết chỉ số này mặc dù đang trong xu hướng tăng, nhưng vẫn có sự dao động giữa tăng và giảm. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần không thay đổi so với tháng 9.