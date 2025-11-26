Hàn Quốc và EU thảo luận về hợp tác an toàn chíp bán dẫn và AI

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cho biết đã tổ chức cuộc họp lần ba của Hội đồng đối tác kỹ thuật số Hàn Quốc-Liên minh châu Âu (EU) tại Seoul vào ngày 28/11.Hội đồng đối tác kỹ thuật số Hàn-EU là cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng do Bộ Khoa học Hàn Quốc và Ủy ban châu Âu (EC) thành lập nhằm triển khai một cách thực chất quan hệ đối tác kỹ thuật số Hàn-EU ký kết năm 2022, được tổ chức hàng năm từ năm 2023.Từ năm nay, Hội đồng được nâng lên cấp Phó Thủ tướng. Phía Hàn Quốc do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học Bae Kyung-hoon dẫn đầu, phía EU là Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen.Tại cuộc họp, hai bên tái khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực kỹ thuật số, lấy quan hệ đối tác kỹ thuật số Hàn-EU làm trọng tâm vì tăng trưởng kinh tế và củng cố chủ quyền số.Đặc biệt, Hàn Quốc và EU đã thảo luận phương án hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và an ninh mạng, nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực then chốt như chíp bán dẫn, mạng viễn thông đi động thế hệ thứ 5 và 6 (5G/6G) và công nghệ lượng tử nhằm bảo đảm chủ quyền số.Trước tiên, trong lĩnh vực chíp bán dẫn, hai bên đã chia sẻ tiến độ dự án nghiên cứu chung trị giá 12 triệu euro đang được triển khai, đồng thời xem xét phương án hỗ trợ tiếp theo thông qua chương trình nghiên cứu, đổi mới đa phương của EU mang tên "Horizon Europe". Ngoài ra, hai bên sẽ tổ chức Diễn đàn nhà nghiên cứu chíp bán dẫn Hàn-EU lần thứ 3 tại Brussels, Bỉ vào năm tới, mở rộng hợp tác phát triển công nghệ thông qua chương trình trao đổi nhân lực giữa các viện nghiên cứu của hai bên.Hai bên cũng nhất trí mở rộng nghiên cứu chung thông qua nền tảng nghiên cứu đa phương chuyên về công nghệ lượng tử "QuantERA III", thúc đẩy hợp tác xây dựng "Không gian dữ liệu mô hình Hàn Quốc".Do cả Hàn Quốc và EU đều đang đi đầu trong việc ban hành luật về trí tuệ nhân tạo, hai bên sẽ vận hành một cơ chế tham vấn nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực thi và những điểm cần cải thiện trong hệ thống pháp lý.Hai nước cũng sẽ thúc đẩy nghiên cứu chung để ứng phó với các quy định liên quan đến AI rủi ro cao và AI đa dụng (GPAI) được nêu trong Luật trí tuệ nhân tạo của EU; đồng thời thảo luận phương án chỉ định các tổ chức đánh giá, chứng nhận về độ an toàn, tin cậy của trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc.