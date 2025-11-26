Photo : YONHAP News

Phát biểu tại "Diễn đàn đồng minh Hàn-Mỹ" được tổ chức tại Seoul vào ngày 28/11, Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kevin Kim nhấn mạnh điều quan trọng hơn cả là Seoul và Washington phải giải quyết các thách thức chung, không chỉ trên bán đảo Hàn Quốc mà cả trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ông Kim chỉ ra tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực răn đe, duy trì hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài ra, việc Seoul và Washington cùng nhau đánh giá các mối đe dọa chung cũng hết sức quan trọng. Dựa vào kết quả đánh giá chung đó, hai nước có thể cùng nhau tiến về phía trước.Về bản tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ được hai nước công bố trong tháng 11 gần đây, Quyền Đại sứ giải thích văn kiện này đề cập đầy đủ về các lĩnh vực thương mại, kinh tế, quốc phòng, ngoại giao và tầm nhìn chung tương lai của hai nước, không chỉ đối với bán đảo Hàn Quốc mà còn cả khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Phát biểu của ông Kim được phân tích đã phản ánh quan điểm gần đây của Chính phủ Mỹ, đó là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ không chỉ đóng vai trò kiềm chế Bắc Triều Tiên mà còn cả đối với Trung Quốc.Quan chức này nhấn mạnh tương lai của hai nước phụ thuộc lẫn nhau. Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu đưa nước Mỹ trở lại thành một cường quốc sản xuất toàn cầu. Để đạt mục tiêu này, Washington cần tới năng lực và công nghệ của Seoul.Về giải pháp cho vấn đề bán đảo Hàn Quốc, Quyền Đại sứ nhấn mạnh Tổng thống Trump là "người kiến tạo hòa bình", mọi lựa chọn đều là khả thi, không nên loại trừ bất cứ lựa chọn nào.