Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc khẳng định nỗ lực nối lại sớm đối thoại Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Tại "Hội thảo khoa học về phương án hiện thực hóa một bán đảo Hàn Quốc cùng chung sống hòa bình và thịnh vượng" diễn ra tại Seoul ngày 28/11, Chánh Văn phòng Chính sách Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Kim Byung-dae đã đọc thay diễn văn chúc mừng của Bộ trưởng Chung Dong-young.Trong đó, Bộ trưởng Chung cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ xúc tiến một cách nhất quán các bước đi tích cực và vì đại cục, nhằm giảm nhẹ căng thẳng và thiết lập điều kiện đối thoại, để có thể tổ chức sớm đối thoại Mỹ-Triều.Theo Bộ trưởng, để đạt được tiến triển thực chất trong cấu trúc hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, việc bình thường hóa quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và cộng đồng quốc tế, trong đó có quan hệ Mỹ-Triều, là điều tối cần thiết.Ông Chung cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực thể hiện quyết tâm đối thoại với miền Bắc. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cũng đã gợi ý về khả năng đối thoại với Washington. Do đó, cơ hội đối thoại vẫn đang được để ngỏ.Bộ trưởng nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc mong muốn xây dựng quan hệ liên Triều cùng chung sống hòa bình và tăng trưởng. Kể từ sau khi Tổng thống Lee Jae Myung lên nắm quyền, Chính phủ đương nhiệm đã có nhiều bước đi như dừng rải truyền đơn sang miền Bắc, dừng phát loa phóng thanh tuyên truyền, nhằm khôi phục hòa bình tại khu vực biên giới. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục xúc tiến các biện pháp nhằm giảm nhẹ căng thẳng và khôi phục niềm tin giữa hai miền Nam-Bắc một cách thực chất.