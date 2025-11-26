Ủy ban hợp tác khoa học công nghệ Hàn-Nhật họp lại sau 16 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật Hàn-Nhật đã họp phiên thứ 14 tại Tokyo Nhật Bản vào ngày 27/11. Đây là cuộc họp đầu tiên được tổ chức sau 16 năm kể từ phiên họp lần thứ 13 năm 2009. Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật hồi tháng 9 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nối lại cuộc họp này.Phía Hàn Quốc do Vụ trưởng Vụ các vấn đề về biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và khoa học Han Min-young thuộc Bộ ngoại giao đứng đầu; cùng các quan chức từ Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông; Bộ Công nghiệp; Cơ quan Hàng không vũ trụ (KASA).Phía Nhật Bản do Đại sứ hợp tác khoa học công nghệ Kawamura Hiroshi của Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, cùng các quan chức từ Văn phòng Nội các; Bộ Nội vụ và truyền thông; Bộ Văn hóa, thể thao và khoa học; Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp.Bà Han nhấn mạnh rằng hai nước Hàn-Nhật đang đứng trước một thời điểm quan trọng để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao. Dựa trên trình độ công nghệ cao sẵn có, hai bên cần duy trì hợp tác hướng tới tương lai.Tại phiên họp, hai nước đã chia sẻ tình hình chính sách trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, vũ trụ và sinh học; đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương và đa phương theo từng lĩnh vực.Phiên họp lần thứ 15 tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Hàn Quốc. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ để đảm bảo hoạt động định kỳ của Ủy ban.