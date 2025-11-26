Cảnh sát Hàn Quốc cưỡng chế đưa hai nghi phạm tại Việt Nam về nước

Photo : YONHAP News / Gyeonggi Bukbu Provincial Police

Cơ quan Cảnh sát quốc gia cùng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 27/11 cho biết vào cùng ngày, hai nghi phạm người Hàn Quốc đã bị cưỡng chế hồi hương từ Việt Nam thông qua sân bay quốc tế Incheon.Trong số này, đối tượng A bị cáo buộc đã cùng 65 thành viên khác trong băng đảng tại thành phố Bavet ở miền Nam Campuchia, giáp biên giới Việt Nam, tiến hành hành vi lừa đảo đối với 192 nạn nhân và chiếm đoạt tổng cộng 4,6 tỷ won (3,1 triệu USD). Nhóm này chủ yếu sử dụng mạng xã hội, giả làm phụ nữ để lừa tình, lôi kéo nạn nhân mua bán, đầu tư. Sau khi bị chính quyền Campuchia siết chặt kiểm tra, đối tượng A đã vượt biên trái phép sang Việt Nam vào tháng 10. Cảnh sát Hàn Quốc đã phối hợp với Công an Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở Hồ Chí Minh để cưỡng chế đưa đối tượng A về nước.Bên cạnh đó, đối tượng B bị cáo buộc đã vi phạm Luật bản quyền khi sử dụng các chương trình macro để đăng tải trái phép 15.863 lần các nội dung như phim điện ảnh, truyền hình, tiểu thuyết mạng trong và ngoài nước lên 17 trang webhard (dịch vụ lưu trữ đám mây) từ năm 2020 đến 2024. Đối tượng này đã bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ. Sau đó B bị Công an Việt Nam bắt giữ tại tỉnh Khánh Hòa vào tháng 10 với cáo buộc lưu trú bất hợp pháp.Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc Lee Jae-young nhấn mạnh các tội phạm lừa tình và vi phạm bản quyền sẽ bị truy đuổi tới cùng để xử lý trước pháp luật.