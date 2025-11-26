Quan chức Hàn-Mỹ dự kiến bàn về việc triển khai thỏa thuận ngoại giao và an ninh

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/11 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Park Yoon-joo sẽ thăm Mỹ từ ngày 1-3/12 và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Christopher Landau.Hai bên dự kiến sẽ thảo luận các phương án nhằm thúc đẩy nhanh chóng các biện pháp sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, cũng như trao đổi về các vấn đề trong khu vực và toàn cầu. Trọng tâm chính của cuộc gặp này là thảo luận về phương án thực thi các nội dung về an ninh và ngoại giao được nêu trong tài liệu chung tóm tắt kết quả hội đàm thượng đỉnh song phương, được công bố vào ngày 14/11.Đặc biệt, Seoul và Washington cũng có thể sẽ bàn về việc thiết lập một kênh thảo luận liên quan đến việc mở rộng quyền của Hàn Quốc trong vấn đề làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Ngoài ra, dư luận cũng quang tâm đến khả năng quan chức hai nước thảo luận về địa điểm đóng tàu liên quan đến việc Hàn Quốc triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.