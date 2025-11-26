Campuchia bắt giữ thủ phạm chính trong vụ sát hại nam sinh viên Hàn Quốc

Photo : KBS News

Giới ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/11 cho biết cơ quan điều tra Campuchia một ngày trước đã bắt giữ nghi phạm họ Lee tại thủ đô Phnom Penh nước này, với cáo buộc giết người và các tội danh liên quan. Được biết, đối tượng Lee bị bắt giữ vào rạng sáng khi đang dùng bữa tại một nhà hàng ở Phnom Penh cùng với những người khác.Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc xác nhận thông tin về việc đối tượng trên bị bắt, cho biết không thể tiết lộ thêm thông tin chi tiết do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia cũng đã nhận được thông báo từ cơ quan chức năng tại địa phương về việc bắt giữ đối tượng Lee, và hiện đang xem xét khả năng dẫn độ nghi phạm này về Hàn Quốc.Đối tượng này là người Trung Quốc gốc Hàn, được cho là thủ phạm chính trong vụ tra tấn và sát hại một nam sinh viên người Hàn họ Park tại khu vực tội phạm ở Campuchia hồi tháng 8 vừa qua. Nam sinh viên Hàn Quốc họ Park ngày 17/7 đã nói với gia đình rằng bản thân đến Campuchia để tham dự một hội chợ việc làm tại nước này. Tuy nhiên sau khi nhập cảnh, nam sinh viên đã bị giam giữ trái phép tại một khu vực tội phạm tại Campuchia và bị tra tấn. Tuy nhiên chỉ chưa đầy một tháng sau đó vào ngày 8/8, thi thể của sinh viên này đã được phát hiện trong một chiếc xe gần khu vực núi Bokor, tỉnh Kampot, cách thủ đô Campuchia khoảng 150km.Tòa án Campuchia vào tháng 10 cũng đã truy tố và bắt giam ba đối tượng người Trung Quốc trong độ tuổi 30-40 tuổi, bị cáo buộc giết người và lừa đảo sinh viên Park. Thi thể của sinh viên này đã được khám nghiệm và hỏa táng tại một ngôi chùa ở thủ đô Campuchia hôm 20/10. Tro cốt của anh đã được trao lại cho gia đình sau hơn 70 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc.