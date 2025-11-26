Nga và Bắc Triều Tiên đẩy mạnh giao lưu ở lĩnh vực thể thao

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/11 đưa tin đội tuyển bóng đá nữ quốc gia của nước này đã thắng Nga với tỷ số 5-2 trong trận giao hữu diễn ra một ngày trước tại sân vận động Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA cho biết trận đấu này là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị giữa các vận động viên hai nước, cũng như phát triển kỹ thuật bóng đá. Trận đấu đã thu hút đông đảo người lao động, vận động viên, những người hâm mộ bóng đá. Cả nhân viên Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng cũng đã đến theo dõi trận đấu.Bóng đá nữ Bắc Triều Tiên đứng thứ 10 thế giới theo xếp hạng của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA). Đầu tháng này, đội tuyển nữ U-17 của miền Bắc đã giành Quán quân Giải vô địch bóng đá nữ U-17 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển nữ của Nga xếp hạng 28, thấp hơn nhiều so với miền Bắc.Các nữ cầu thủ Nga đang tập trung huấn luyện tại Bình Nhưỡng từ ngày 22/11 đến 2/12. Dự kiến hai đội sẽ thi đấu thêm một trận giao hữu nữa tại Bình Nhưỡng vào ngày 30/11 tới. Trước đó, vào ngày 26/11, hai nước còn tổ chức một trận thi đấu giao hữu khác ở môn khúc côn cầu trên băng.Kể từ sau khi ký kết Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6 năm ngoái, Nga và Bắc Triều Tiên ngày càng thắt chặt quan hệ. Tháng 11 cùng năm, hai nước đã ký "Nghị định thư về giao lưu thể thao", đẩy mạnh hợp tác ở cả lĩnh vực này. Theo hãng thông tấn Tass (Nga), nghị định thư bao gồm hợp tác trong khoa học thể thao, giáo dục và tổ chức các trại huấn luyện 13 môn thể thao.Ngay sau khi ký nghị định thư, Bộ trưởng Thể thao Nga Mikhail Degtyarev đã đề xuất hai nước tổ chức luân phiên các kỳ Đại hội thể thao mùa hè hai năm một lần. Bộ trưởng cho biết phía Nga sẵn sàng tổ chức ít nhất 10 sự kiện thể thao và Bắc Triều Tiên đã đồng ý.