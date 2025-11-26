Tên lửa đẩy thương mại của Innospace dự kiến phóng vào ngày 17/12

Photo : YONHAP News

Sau thành công của vụ phóng lần 4 tên lửa đẩy Nuri do Hàn Quốc tự phát triển, một tên lửa đẩy thương mại do doanh nghiệp tư nhân phát triển đang được hoàn tất để chuẩn bị phóng lên vũ trụ vào tháng 12 tới.Công ty phát triển tên lửa đẩy vũ trụ Innospace ngày 28/11 cho biết đã hoàn tất khắc phục hệ thống xử lý tín hiệu, bị phát hiện gặp vấn đề trong lần thử nghiệm với Không quân Brazil tại Trung tâm vũ trụ Alcantara ở nước này vào ngày 23/11 vừa qua, và đang tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch vụ phóng tên lửa "HANBIT-Nano" vào ngày 17/12 tới."HANBIT-Nano" là tên lửa đẩy hai tầng, có chiều cao 21,8m, đường kính 1,4m, trong đó tầng 1 được trang bị một động cơ lai (hybrid) lực đẩy 25 tấn, tầng 2 gồm 1 động cơ sử dụng nhiên liệu methane lỏng lực đẩy 3 tấn.Trước đó, Innospace dự kiến phóng tên lửa này vào ngày 22/11, nhưng trong quá trình thử nghiệm tại Brazil, công ty phát hiện sai lệch nhỏ trong tín hiệu liên kết giữa tên lửa và thiết bị hàng không điện tử nên đã hoãn vụ phóng. Theo kết quả phân tích, công ty xác định được phạm vi sai số do thay đổi môi trường bay, và đã tiến hành thử nghiệm lần hai bằng cách sử dụng máy bay của Không quân Brazil trong điều kiện mô phỏng gần với môi trường bay thực tế để kiểm tra toàn bộ tín hiệu. Kết quả tái thử nghiệm cho thấy các hạng mục truyền dẫn dữ liệu đều đáp ứng yêu cầu. Công ty cũng đã hoàn tất các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống xử lý tín hiệu.Trong vụ phóng sắp tới, tên lửa sẽ đưa vệ tinh của khách hàng lên quỹ đạo thấp Trái đất (LEO) ở độ cao 300 km, độ nghiêng 40 độ, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ thử nghiệm cho các thiết bị được gắn kèm.Ông Kim Soo-jong, Giám đốc điều hành Innospace, cho biết hãng đang rà soát lại tỉ mỉ toàn bộ quy trình kiểm tra trong thời gian còn lại; khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ minh bạch mọi quy trình kỹ thuật và kết quả kiểm chứng, nỗ lực tối đa để hoàn thành thành công nhiệm vụ phóng.