Người nước ngoài sở hữu hơn 104.000 căn nhà tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê do Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc công bố ngày 28/11, tính đến cuối tháng 6 năm nay, người nước ngoài sở hữu 104.065 căn nhà tại Hàn Quốc, tăng 0,15% so với cuối tháng 12 năm ngoái, chiếm 0,53% tổng số nhà ở trong nước.Khu vực mà người nước ngoài sở hữu nhà chủ yếu là Seoul và lân cận thủ đô (75.484 căn), chiếm 72,5%. Các địa phương còn lại là 28.581 căn, chiếm 27,5%. Xét theo tỉnh thành, tỉnh Gyeonggi dẫn đầu với 40.794 căn (39,2%), tiếp theo là thủ đô Seoul 24.186 căn (23,2%).Về quốc tịch của người nước ngoài, có 58.896 căn do người Trung Quốc sở hữu, chiếm 56,6%, hơn một nửa. Tiếp theo là người Mỹ với 22.455 căn (21,6%), Canada 6.433 người (6,2%), Đài Loan 3.392 căn (3,3%), Australia 1.959 căn (1,9%).Về loại hình nhà ở, phần lớn nhà ở mà người nước ngoài sở hữu là chung cư (95.150 căn), 8.915 căn là nhà riêng. Về số lượng nhà ở sở hữu, phần lớn người nước ngoài sở hữu 1 căn nhà, chiếm 93,4%, sau đó là sở hữu hai căn nhà (5,3%), và sở hữu từ 3 căn trở lên (1,3%).Diện tích đất do người nước ngoài sở hữu tại Hàn Quốc là 268.299.000 m², tăng 0,1% so với cuối năm ngoái, chiếm 0,27% tổng diện tích lãnh thổ Hàn Quốc. Trong đó, người Mỹ sở hữu 53,3% tổng diện tích đất của người nước ngoài, chiếm tỷ trọng cao nhất theo quốc tịch, tiếp theo là Trung Quốc (8%), châu Âu (7,1%), Nhật Bản (6,1%). 18,5% diện tích đất do người nước ngoài sở hữu là thuộc tỉnh Gyeonggi, 14,7% ở tỉnh Nam Jeolla, 13,5% ở tỉnh Bắc Gyeongsang.Về mục đích sử dụng, đất rừng, nông nghiệp và các loại khác chiếm 67,7%, đất xây dựng nhà máy 22%, đất giải trí 4,4%, đất ở 4,3%.Về đối tượng sở hữu đất, Hàn kiều mang quốc tịch nước ngoài chiếm 55,4%, doanh nghiệp nước ngoài chiếm 33,6%, người nước ngoài là 10,7%, Chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài là 0,2%.Bộ Địa chính và giao thông cho biết vào ngày 21/8 vừa qua, toàn bộ khu vực thủ đô Seoul và 24 thành phố, huyện thuộc tỉnh Gyeonggi đã được chỉ định là Khu vực cấp phép giao dịch đất đai với người nước ngoài. Do đó, dự kiến tốc độ tăng diện tích đất và nhà ở do người nước ngoài sở hữu sẽ giảm cho đến cuối năm nay.