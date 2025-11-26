Ngành làm đẹp Hàn Quốc bùng nổ tại Mỹ nhờ hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội

Photo : YONHAP News

Kênh truyền hình CNBC (Mỹ) ngày 27/11 (giờ địa phương) đưa tin mỹ phẩm Hàn Quốc đang nhanh chóng xâm nhập vào các kệ trưng bày sản phẩm của các công ty phân phối lớn tại Mỹ, nhờ hiệu ứng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok.CNBC đã viện dẫn phân tích công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ cho biết doanh thu ngành làm đẹp theo phong cách Hàn Quốc (K-beauty) tại Mỹ trong năm 2025 được dự báo sẽ đạt 2 tỷ USD, tăng mạnh 37% so với năm ngoái. Điều này cho thấy mỹ phẩm Hàn Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng vượt trội tại thị trường Mỹ, bất chấp những tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.Công ty NielsenIQ nhận định tốc độ tăng trưởng của ngành làm đẹp theo phong cách Hàn Quốc khi xâm nhập vào thị trường Mỹ rất đáng kinh ngạc. Các sản phẩm dưỡng da cơ bản của Hàn Quốc đang dẫn dắt doanh số mỹ phẩm Hàn Quốc tại Mỹ, trong khi các dòng sản phẩm kết hợp như mỹ phẩm trang điểm tích hợp chống nắng cũng đang tiếp tục ghi nhận đà tăng trường.Các doanh nghiệp phân phối lớn tại Mỹ cũng không bỏ lỡ cơ hội mở rộng sự quan tâm của người tiêu dùng yêu thích phong cách làm đẹp Hàn Quốc. Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm ULTA, tương tự như chuỗi cửa hàng Olive Young của Hàn Quốc, cho biết doanh thu từ mỹ phẩm Hàn Quốc trong quý I/2025 đã tăng 38%, và tiếp tục đạt kết quả vượt mong đợi trong quý II cùng năm. Chuỗi cửa hàng này vào tháng 7 đã trở thành đối tác của K-Beauty World, nền tảng chuyên phân phối về ngành làm đẹp Hàn Quốc, nhằm đẩy mạnh bán hàng các sản phẩm từ xứ sở kimchi.Hệ thống phân phối mỹ phẩm Sephora cũng đã trưng bày sản phẩm làm đẹp Hàn Quốc tại cửa hàng tại Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York, Mỹ; đồng thời ký hợp đồng cung ứng độc quyền với nhiều thương hiệu làm đẹp Hàn Quốc. Các chuỗi siêu thị lớn như Walmart và Costco cũng đang tăng cường số lượng sản phẩm làm đẹp Hàn Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.Một giáo sư tại trường Công nghệ thời trang New York (FIT) nhận định cuộc cạnh tranh giữa các nhà phân phối để giành thị phần mỹ phẩm Hàn Quốc tại Mỹ đang diễn ra. Ngành làm đẹp theo phong cách Hàn Quốc (K-beauty) hiện được xem là động lực tăng trưởng lớn nhất và xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được diễn ra.Yếu tố hàng đầu giúp K-beauty tăng trưởng mạnh tại Mỹ gần đây là nhờ sự thành công trong chiến lược tiếp thị lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok. Đài CNBC đã trích dẫn báo cáo của Personal Care Insights cho biết khoảng ba phần tư người tiêu dùng mỹ phẩm Hàn tại Mỹ là thế hệ MZ (chỉ những người sinh ra vào những năm đầu 1980 tới đầu những năm 2000), và họ chủ yếu biết đến các sản phẩm này thông qua TikTok.Mỹ phẩm Hàn Quốc từng xuất hiện và tạo nên làn sóng đầu tiên tại thị trường Mỹ vào những năm 2010, nhưng chủ yếu qua các kênh phân phối nhỏ hoặc các nhà bán hàng trực tuyến trên nền tảng Amazon. Các sản phẩm khi đó tập trung vào dòng làm sáng da và chỉ tiếp cận phân khúc thị trường ngách. Tuy nhiên, CNBC đánh giá rằng làn sóng thứ hai hiện nay đang có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn hẳn, đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng với danh mục sản phẩm đa dạng, từ trang điểm, chăm sóc tóc và da đầu, chăm sóc cơ thể đến các thiết bị làm đẹp.