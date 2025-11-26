Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc duy trì ở ngưỡng 60% trong hai tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 28/11 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 25-27/11 với 1.000 người trên 18 tuổi toàn quốc. Kết quả cho thấy tỷ lệ cho rằng Tổng thống Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành đất nước đạt 60% trong hai tuần liên tiếp. Ngược lại, 31% đánh giá Tổng thống làm chưa tốt, tăng 1% so với tuần trước. 9% cử tri không đưa ra ý kiến.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee từng đạt 63% trong tuần đầu tháng 11, nhưng đã giảm xuống 59% vào tuần thứ hai, song lại hồi phục ngưỡng 60% từ tuần thứ ba cho đến cuối tháng 11. Trong các cử tri ủng hộ, có 43% chọn lý do Tổng thống làm tốt ở lĩnh vực ngoại giao, tăng 9% so với mức 34% của kết quả khảo sát trong một tuần trước. 11% cử tri chọn lĩnh vực kinh tế, dân sinh và 6% cử tri chọn năng lực làm việc. Ngược lại, những lý do không ủng hộ của các cử tri gồm kinh tế và dân sinh chiếm 14%, vấn đề đạo đức và tránh né xét xử của Tổng thống là 12%, và nhìn chung là điều hành đất nước không tốt chiếm 8%.Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ghi nhận mức cao nhất tại thành phố Gwangju, tỉnh Bắc Jeolla và Nam Jeolla với 84%. Ngược lại, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang có tỷ lệ ủng hộ ông Lee thấp nhất với 46%, nhưng vẫn tăng 5% so với tuần trước. Xét theo độ tuổi, ngoại trừ nhóm trên 70 tuổi (tỷ lệ ủng hộ đạt 47%), tất cả các nhóm tuổi khác đều có tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đạt trên 50%. Về xu hướng chính trị, 85% cử tri có khuynh hướng tiến bộ và 36% cử tri theo khuynh hướng bảo thủ đánh giá Tổng thống Lee đang làm tốt công tác điều hành đất nước. Tỷ lệ này ở tầng lớp cử tri trung lập là 64%, giảm 2% so với tuần trước.Trong tuần này, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là 42%, giảm 1%, đảng Sức mạnh quốc dân là 24%, giữ nguyên trong ba tuần liên tiếp. Tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc và đảng Cải cách mới lần lượt đều là 3%, đảng Tiến bộ là 1%. 26% cử tri không ủng hộ đảng nào.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc.