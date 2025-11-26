Diễn đàn kinh doanh Hàn Quốc-Trung Nam Mỹ lần thứ 29 khai mạc tại Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết Diễn đàn kinh doanh Hàn Quốc-Trung Nam Mỹ lần thứ 29 đã khai mạc vào ngày 28/11 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX (Seoul).Sự kiện do Bộ Công nghiệp, Hiệp hội Hàn-Trung Nam Mỹ, Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại, Hiệp hội xây dựng tại nước ngoài đồng tổ chức. Lễ khai mạc có sự tham gia của phái đoàn đại diện ngoại giao tại Hàn Quốc của 18 nước Trung Nam Mỹ, đại diện các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này, cũng như các cơ quan hỗ trợ đầu tư, thương mại.Các quan chức tham gia đã tiến hành kiểm tra môi trường kinh doanh tại Trung Nam Mỹ, tìm kiến chiến lược thâm nhập thị trường này cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu đang thay đổi sau khi Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt hồi tháng 1 năm nay, dẫn tới nhu cầu đa dạng hóa thị trường xuất khẩu ngày càng tăng.Trung Nam Mỹ là một thị trường rộng lớn với khoảng 690 triệu dân, chiếm khoảng 8% dân số thế giới. Với nguồn khoáng sản dồi dào như lithium và đồng, khu vực này có tiềm năng hợp tác lớn với Hàn Quốc trong việc đa dạng hóa thị trường và đảm bảo tính ổn định của chuỗi cung ứng.Trong thời gian qua, Hàn Quốc đã nỗ lực mở rộng mạng lưới hợp tác kinh tế bằng cách ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 8 quốc gia Trung Nam Mỹ, bắt đầu từ Chile vào năm 2004. Nhờ những nỗ lực này, trong hơn 20 năm qua, quy mô thương mại Hàn Quốc-Trung Nam Mỹ đã tăng gấp hơn 4 lần, đầu tư của Hàn Quốc vào khu vực này đã tăng hơn 24 lần.Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phụ trách thương mại Park Jung-sung nhấn mạnh trong môi trường thương mại bất ổn như hiện nay, Hàn Quốc sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác với khu vực Trung Nam Mỹ, đẩy mạnh hợp tác chuỗi cung ứng như khoáng sản trọng tâm nhằm đạt được tăng trưởng bền vững cho cả hai bên.