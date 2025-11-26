Quan chức quân đội Hàn-Canada thảo luận tăng cường hợp tác quân sự

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jin Young-seung ngày 28/11 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng tham mưu trưởng quân đội Canada Jennie Carignan, trao đổi về phương án tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.Chủ tịch Jin nhấn mạnh Hàn Quốc và Canada là những người bạn, đồng minh lâu năm. Ông cảm ơn sự cống hiến của quân đội Canada trong việc gìn giữ hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương kể từ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) cho tới nay.Đồng thời, quan chức Hàn Quốc cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giao lưu nhân lực, thiết lập một cơ chế tham vấn định kỳ, và tăng cường hợp tác quân sự song phương như tập trận chung.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết hai bên nhất trí sẽ phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quân sự nhân cuộc điện đàm lần này.