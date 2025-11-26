77% người dân Hàn Quốc đánh giá cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol có nhiều tội hơn công

Photo : YONHAP News

​Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 28/11 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về công và tội của các đời Tổng thống Hàn Quốc, được tiến hành từ ngày 25-27/11 với 1.000 người trên 18 tuổi. Kết quả cho thấy có 77% người tham gia khảo sát cho rằng cựu Tổng Thống Suk Yeol mắc nhiều sai lầm, mức cao nhất trong số các cựu Tổng thống, trong khi chỉ có 12% đánh giá ông Yoon có nhiều thành tựu.Các cựu Tổng thống bị đánh giá là mắc nhiều sai lầm sau ông Yoon là cựu Tổng thống Chun Doo-hwan (68%), Park Geun-hye (65%) và Roh Tae-woo (50%). Người tham gia khảo sát cũng cho rằng cựu Tổng thống Lee Myung-bak (46%), Moon Jae-in (44%) và Rhee Syng-man (40%) có tội nhiều hơn công.Ngược lại, 68% người dân nhận định cựu Tổng thống Roh Moo-hyun có nhiều thành tựu, ghi nhận mức cao nhất. Tiếp đến là các cựu Tổng thống Park Chung-hee với 62%; Kim Dae-jung 60% và Kim Young-sam là 42%.Viện Gallup cho biết đã thực hiện tổng cộng 5 cuộc khảo sát về vấn đề này từ năm 2012 đến nay. Trong 10 năm qua, đánh giá tích cực về cựu Tổng thống Kim Young-sam và Lee Myung-bak đã tăng lên, đánh giá tiêu cực giảm. Điều này cho thấy người dân có sự đánh giá lại đối với hai cựu Tổng thống này.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%.