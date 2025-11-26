Mỹ tăng cường năng lực xử lý thị thực cho lao động Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/11 cho biết đã tăng cường năng lực xử lý thị thực với mục đích kinh doanh dành cho công dân Hàn Quốc, cho phép Đại sứ quán Mỹ ở Seoul vào tháng 11 được tiến hành thêm hơn 5.000 cuộc phỏng vấn so với thông thường. Động thái này được xem là biện pháp khắc phục những thiệt hại phát sinh sau vụ Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) truy quét và bắt giữ các lao động nước ngoài làm việc tại công trường xây dựng nhà máy pin Hàn Quốc tại bang Georgia vào hồi tháng 9.Bộ Ngoại giao giải thích Washington đang thực hiện cam kết của Tổng thống Donald Trump về tái công nghiệp hóa nước Mỹ bằng cách vừa duy trì an ninh quốc gia ở mức cao nhất vừa thúc đẩy các chuyến công tác hợp pháp, bao gồm cả việc bổ sung nhân sự lãnh sự cho các loại thị thực hỗ trợ đầu tư vào Mỹ của Hàn Quốc.Tuy nhiên, cơ quan này không công bố cụ thể khoảng thời gian thực hiện thêm 5.000 cuộc phỏng vấn thị thực, cũng như số lượng phỏng vấn thông thường hay quy mô nhân sự bổ sung.ICE vào hồi tháng 9 đã tiến hành cuộc truy quét bất ngờ tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia, coi 317 lao động Hàn Quốc nhập cảnh bằng thị thực B1 dùng cho mục đích thương mại ngắn hạn hoặc giấy phép du lịch điện tử (ESTA) là người nhập cư trái phép và tiến hành bắt giữ. Những lao động này đã lên máy bay về nước sau một tuần bị giam giữ thông qua đàm phán giữa Chính phủ hai nước.Sau vụ việc trên, Hàn Quốc và Mỹ đã vận hành nhóm công tác về thị thực. Washington đã cho biết thị thực B1 có thể được sử dụng cho các hoạt động lắp đặt, kiểm tra và bảo trì thiết bị nhập khẩu phục vụ cho quá trình đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ. Những lao động nhập cảnh theo diện ESTA cũng có thể thực hiện các hoạt động tương đương như người có thị thực B1.Tờ Thời báo New York (NYT) của Mỹ ngày 13/11 cũng đưa tin cho biết Chính phủ nước này đã khôi phục toàn bộ thị thực B1 cho những lao động Hàn Quốc bị bắt giữ và khoảng hơn 30 người trong số lao động nói trên đã quay trở lại làm việc tại công trường.