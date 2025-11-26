Ba Lan mời KHNP của Hàn Quốc dự đối thoại cạnh tranh cho dự án nhà máy điện hạt nhân mới

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 28/11 (giờ địa phương) đưa tin Bộ Năng lượng Ba Lan đã mời 4 doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) tham gia thảo luận kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai tại nước này.Bộ Năng lượng Ba Lan cho biết đang chuẩn bị dự án đầu tư xây sựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai tương tự với dự án thứ nhất trong quá trình triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại khu vực Pomerania. Cơ quan này cũng cho biết đã mời các nhà sản xuất điện hạt nhân của Mỹ, Canada, Pháp và Hàn Quốc tham gia đối thoại cạnh tranh. Ngoài KHNP của Hàn Quốc, Công ty điện nguyên tử Westinghouse của Mỹ, Tập đoàn điện lực Pháp (EDF) và doanh nghiệp kỹ thuật và điện hạt nhân của Canada AtkinsRealis cũng tham dự sự kiện này.Bộ Năng lượng Ba Lan cho biết phiên đối thoại cạnh tranh dự kiến được tổ chức vào năm 2026, qua đó sẽ quyết định doanh nghiệp nào cung cấp công nghệ điện hạt nhân cho nước này.Ba Lan có kế hoạch lắp đặt các lò phản ứng nước áp lực (PWR), trong đó lò đầu tiên sẽ được xây dựng tại làng ven biển Choczewo gần thành phố Gdansk, thủ phủ của tỉnh Pomorskie, và dự kiến sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2033.KHNP vào hồi tháng 4 đã giành được hợp đồng xây dựng hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân ở Dukovany của Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, sau đó đã xuất hiện nghi vấn cho rằng doanh nghiệp này của Hàn Quốc đã trúng thầu bằng cách đạt thỏa thuận giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo điều kiện bất lợi đối với hãng Westinghouse của Mỹ.