Hãng điện tử Samsung và LG Hàn Quốc lọt vào danh sách 100 doanh nghiệp mơ ước tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Giới điện tử Hàn Quốc ngày 30/11 cho biết Tạp chí kinh tế Forbes của Mỹ đã công bố danh sách 500 doanh nghiệp và cơ quan được chọn là nơi làm việc mơ ước tại Mỹ. Kết quả này dựa trên khảo sát do Tạp chí kinh tế Forbes và công ty phân tích thị trường Statista của Đức tiến hành đối với 140.000 người đang làm việc tại các doanh nghiệp có quy mô từ 1.000 nhân viên trở lên tại Mỹ, cùng với 10.000 sinh viên đại học. Mức độ hài lòng về nơi làm việc được đánh giá tổng hợp dựa trên nhiều hạng mục, gồm mức lương, cơ hội thăng tiến, phát triển chuyên môn, môi trường làm việc và chế độ phúc lợi.Trong bảng xếp hạng, doanh nghiệp đứng đầu danh sách là tập đoàn về chíp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) Nvidia của Mỹ. Tiếp đến là Bệnh viên nghiên cứu nhi St. Jude, hãng Microsoft, Google của Mỹ và tập đoàn đa quốc gia Universal Music.Trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc, hãng điện tử Samsung xếp thứ 44 và hãng điện tử LG xếp thứ 89, đều nằm trong nhóm 100 doanh nghiệp hàng đầu. Đây là hai doanh nghiệp Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay, qua đó cho thấy hai tập đoàn được đánh giá cao trên thị trường lao động Mỹ.Trong khảo sát "Những doanh nghiệp tốt nhất dành cho kỹ sư tại Mỹ" do Tạp chí kinh tế Forbes công bố vào năm 2024, hãng điện tử Samsung và hãng điện tử LG cũng lần lượt xếp thứ 71 và thứ 64.