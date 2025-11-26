Tổng thống Lee Jae Myung sẽ ra thông điệp đặc biệt nhân một năm vụ thiết quân luật 3/12

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 30/11, Cố vấn Quảng bá và truyền thông, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Kyu-youn cho biết ngày 3/12 đánh dấu tròn một năm vụ thiết quân luật, đồng thời là tuần lễ ý nghĩa kỷ niệm việc người dân và báo chí trong nước đã đứng lên bảo vệ chủ quyền quốc gia trước cuộc nổi loạn. Nhân dịp này, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có những hoạt động "điềm tĩnh nhưng đầy ý nghĩa".Trước hết, vào sáng ngày 3/12, Tổng thống sẽ công bố thông điệp đặc biệt, khắc ghi những nỗ lực của người dân Hàn Quốc đã hô vang trước họng súng, xoay chuyển sự hỗn loạn tột độ thành hòa bình.Tiếp theo, Tổng thống sẽ tổ chức buổi họp báo với truyền thông quốc tế mang chủ đề "Một năm chủ nghĩa dân chủ được tái thiết". Trong đó, Tổng thống Lee sẽ tuyên bố với cộng đồng quốc tế về sự hồi phục chủ nghĩa dân chủ của Hàn Quốc và đưa ra thông điệp về đoàn kết toàn dân. Dự kiến buổi họp báo sẽ có hơn 80 phóng viên quốc tế tham dự, đồng thời có thể mở cửa với nhóm phóng viên trong nước được lựa chọn.Việc Tổng thống tổ chức họp báo riêng với truyền thông quốc tế là điều hiếm thấy. Một quan chức Văn phòng Tổng thống giải thích mục đích của cuộc họp báo này là nhằm gửi đi thông điệp trực tiếp tới cộng đồng quốc tế. Quá trình Hàn Quốc khắc phục ảnh hưởng sau vụ thiết quân luật năm ngoái vốn thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, vì thế Chính phủ đánh giá việc truyền tải thông điệp không chỉ với người dân trong nước mà với cả cộng đồng quốc tế là hết sức quan trọng.Cũng trong ngày 3/12, Tổng thống Lee sẽ mời 5 lãnh đạo chủ chốt, gồm Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án tối cao, Chánh án Tòa án Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quản lý bầu cử trung ương dùng tiệc, dự kiến chia sẻ về ý nghĩa và các bài toán đặt ra một năm sau vụ thiết quân luật.