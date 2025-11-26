Bắc Triều Tiên lần đầu tiên công bố tên lửa không đối đất tầm xa

Photo : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 30/11 đưa tin cho biết chính quyền nước này đã công bố nhiều loại vũ khí trong sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân miền Bắc vào ngày 28/11 vừa qua. Sự kiện này còn có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và con gái là Kim Ju-ae. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Kim Ju-ae sau ba tháng kể từ hồi đầu tháng 9 vừa qua.Tại sự kiện, Chủ tịch Kim cho biết Không quân Bắc Triều Tiên sẽ được giao nhiệm vụ quan trọng cùng với các tài sản quân sự chiến lược mới. Bình Nhưỡng cũng đã ra mắt nhiều loại máy bay chiến đấu và vũ khí của Không quân miền Bắc trong sự kiện này. Đặc biệt, Bắc Triều Tiên đã lần đầu tiên công khai loại tên lửa giống với tên lửa không đối đất tầm xa Taurus của Đức mà quân đội Hàn Quốc đang vận hành. Tên lửa này của miền Bắc được trang bị trên máy bay chiến đấu Su-25. Tên lửa Taurus có khả năng tấn công chính xác mục tiêu ở phạm vi tối đa 500 km, xuyên thủng thép, bê tông và phá hủy cả boong-ke ngầm. Nếu Bình Nhưỡng có được vũ khí đạt được năng lực tương tự như vậy, bán kính tác chiến ngắn của máy bay Su-25 sẽ được mở rộng.Ngoài ra, truyền thông nước này cũng công bố hình ảnh tên lửa không đối không kiểu mới, được cho là bản sao của mẫu tên lửa Đức, lắp trên máy bay chiến đấu MiG-29. Tuy nhiên, một quan chức quân đội Hàn Quốc nhận định cần đánh giá thêm xem những tên lửa này có thực sự tạo ra mối đe dọa hay không trong bối cảnh Bắc Triều Tiên thường đưa ra công bố trước rồi mới tiến hành thử nghiệm và hoàn thiện vũ khí.Động thái công bố máy bay cảnh báo sớm, máy bay không người lái kiểu mới và tên lửa mới này của Bình Nhưỡng được cho là những nỗ lực nhằm nâng cấp tính năng của máy bay chiến đấu hoặc triển khai mẫu máy bay mới, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên hợp tác chặt chẽ với Nga.