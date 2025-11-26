Xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 11/2025 tăng 8,4%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 1/12 công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2025 đạt 61,04 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu lũy kế 11 tháng đầu năm đạt 640,2 tỷ USD, xác lập kỷ lục mới sau ba năm.Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 38,6%, đạt 17,26 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Tính từ tháng 1-11, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 152,6 tỷ USD, đã vượt mức xuất khẩu kỷ lục 141,9 tỷ USD của năm ngoái. Xuất khẩu ô tô đạt 6,41 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.Ngược lại, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ đạt 3,28 tỷ USD, giảm 10,3%; xuất khẩu hóa dầu cũng giảm 14,1%, đạt 3,06 tỷ USD.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 10,35 tỷ USD, giảm 0,2% so với năm trước. Bộ Công nghiệp cho biết mặc dù xuất khẩu chíp bán dẫn, ô tô khả quan nhưng phần lớn các mặt hàng khác như thép, máy móc và phụ tùng ô tô đều đi ngang do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ.Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 12,07 tỷ USD, tăng 6,9%. Trong đó, các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn, chế phẩm dầu mỏ và máy móc đều tăng, giúp Hàn Quốc duy trì được quy mô xuất khẩu trên 11 tỷ USD sang thị trường tỷ dân trong ba tháng liên tiếp.Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) giảm 1,9% xuống còn 5,34 tỷ USD do xuất khẩu thép và tàu biển giảm. Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 6,8%, Trung Nam Mỹ giảm 6,6%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 51,3 tỷ USD, tăng 1,2%. Cán cân thương mại tháng 11 ghi nhận thặng dư 9,73 tỷ USD, tăng 4,17 tỷ USD so với năm ngoái.Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan nhận định xuất khẩu tháng 11 tiếp tục đà tăng 6 tháng liên tiếp. Điều này có được là nhờ các doanh nghiệp trong nước đã phát huy được năng lực biến khủng hoảng thành cơ hội, bất chấp các điều kiện xuất khẩu khó khăn, chủ nghĩa bảo hộ thương mại lan rộng toàn cầu, trong đó có chính sách thuế quan của Mỹ