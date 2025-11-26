Doanh thu vũ khí của 4 doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc năm 2024 tăng 31%

Photo : YONHAP News

Trong năm 2024 xảy ra đồng thời cả chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột quân sự trên Dải Gaza khiến nhu cầu nhập vũ khí chủ yếu từ châu Âu tăng mạnh, góp phần làm doanh thu của 100 doanh nghiệp quốc phòng lớn trên thế giới ghi nhận mức cao kỷ lục.Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 1/12 công bố báo cáo cho biết tổng doanh thu của 100 doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới trong năm ngoái đạt 679 tỷ USD, tăng 5,9% so với một năm trước.Nối tiếp năm 2023, 4 doanh nghiệp quốc phòng lớn của Hàn Quốc gồm tập đoàn Hanwha, Hyundai Rotem, LIG Nex1, tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) hai năm liên tiếp lọt vào Top 100 doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới.Trong khi Top 100 thế giới có tổng doanh thu tăng 5,9% thì 4 công ty Hàn Quốc có tổng doanh thu đạt 14,1 tỷ USD, tăng khoảng 31%. Tỷ trọng doanh thu cũng tăng từ 1,7% năm 2023 lên 2,1% trong năm 2024.Xếp hạng theo quốc gia, Hàn Quốc đứng thứ 10 về doanh thu vũ khí năm 2024, sau Mỹ (tỷ trọng 49%), Trung Quốc (13%), Anh (7,7%), Nga (4,6%), Pháp (3,8%), các tập đoàn đa quốc gia châu Âu (3,3%), Ý (2,5%), Israel (2,4%) và Đức (2,2%).Xét theo từng doanh nghiệp, tập đoàn Hanwha vươn lên từ vị trí thứ 24 trong năm 2023 lên vị trí thứ 21 trong năm ngoái, LIG Nex1 từ hạng 73 lên 60, Hyundai Rotem từ 84 lên 80. Ngược lại, KAI giảm nhẹ doanh thu năm trong 2024, nên tụt hạng từ 54 xuống 70.