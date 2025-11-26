Bắt đầu quy trình xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh phản quốc

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul chiều ngày 1/12 đã mở phiên tòa trù bị đầu tiên xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với các tội danh phản quốc thông thường và lạm dụng quyền hạn.Phiên tòa trù bị là quy trình được tiến hành trước phiên xét xử chính thức, nhằm sắp xếp lại ý kiến giữa Viện Kiểm sát và bị cáo cùng các điểm tranh cãi chính, bị cáo không có nghĩa vụ phải trình diện.Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật truy tố ông Yoon vào ngày 10/11 vừa qua, cáo buộc cựu Tổng thống đã ra chỉ thị cho Bộ Tư lệnh máy bay không người lái (drone) điều động drone xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên vào tháng 10 năm ngoái nhằm kích động miền Bắc khiêu khích quân sự, lấy cớ để ban bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 3/12 cùng năm. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cùng cựu Tư lệnh Phản gián quốc phòng Yeo In-hyeong cũng phải hầu tòa với cáo buộc tương tự.Tội phản quốc thông thường được quy định trong Điều 99 về Tội phản quốc, là hành vi làm tổn hại đến lợi ích quân sự của quốc gia hoặc cung cấp lợi ích quân sự cho nước địch. Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định rằng các bị cáo đã thông đồng và gây tổn hại đến lợi ích quân sự của Hàn Quốc. Ban đầu, Nhóm công tố viên đặc biệt xem xét truy tố ông Yoon tội cấu kết với địch phản quốc (tội phản quốc nghiêm trọng), nhưng sau đó quyết định chỉ truy tố tội danh làm lợi cho địch vì không đủ yếu tố cấu thành hành vi "cấu kết với địch".