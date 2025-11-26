Hàn Quốc đề nghị Canada xem xét lại chính sách thuế quan đối với mặt hàng thép

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu có biện pháp ứng phó sau khi Canada quyết định thu hẹp hạn ngạch miễn thuế đối với mặt hàng thép Hàn Quốc và áp thuế 25% đối với các sản phẩm phái sinh từ thép.Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết Trợ lý Bộ trưởng phụ trách thương mại Park Jung-sung cùng ngày đã có cuộc gặp với Trợ lý Bộ trưởng Công nghiệp Canada Alexandra Dostal, thảo luận về các vấn đề kinh tế, thương mại nổi cộm giữa hai nước.Tại cuộc gặp, ông Park đã bày tỏ lấy làm tiếc về chính sách bảo hộ ngành công nghiệp thép nội địa mà Chính phủ Canada công bố ngày 26/11 vừa qua, đề nghị nước này sớm thu hồi quyết định.Theo chính sách mới, Canada sẽ giảm tiêu chuẩn áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ) đối với mặt hàng thép từ các quốc gia ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm Hàn Quốc, từ 100% xuống 75%, đồng thời áp thuế 25% đối với các sản phẩm phái sinh từ thép. Với biện pháp mới này, lượng thép Hàn Quốc xuất sang Canada vượt quá 75% sản lượng của năm trước sẽ phải chịu mức thuế mới là 50%.Trợ lý Bộ trưởng Park nhấn mạnh rằng biện pháp mới này của Canada có nguy cơ cao vi phạm luật thương mại, đi ngược lại tính trật tự thương mại trên nền tảng quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng như tinh thần của "Nhóm Ottawa" do Canada dẫn dắt.Ông Park cũng lo ngại biện pháp này của Canada sẽ tác động nghiêm trọng tới các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư hoặc có kế hoạch đầu tư vào Canada; đề nghị Chính phủ nước này quan tâm đặc biệt, không gây ảnh hưởng tới tiềm năng mở rộng hợp tác kinh tế chiến lược giữa hai nước.Canada đưa ra biện pháp trên trong bối cảnh tranh chấp thương mại với Mỹ kéo dài, khiến ngành thép của nước này trở thành lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sau mức thuế suất cao 50% mà Mỹ áp dụng, Canada cũng tăng cường mạnh mẽ hàng rào thuế quan, khiến doanh nghiệp thép Hàn Quốc ngày càng gặp khó khăn nghiêm trọng.Theo Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), trong năm ngoái, Hàn Quốc xuất khẩu sang Canada khoảng 620.000 tấn thép, trị giá 780 triệu USD. Tính theo sản lượng, Canada là thị trường xuất khẩu thép lớn thứ 14 của Hàn Quốc.