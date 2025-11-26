Tỷ lệ hộ đơn thân tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 36%

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 30/11 đã công bố số liệu thống kê về an ninh xã hội năm 2024, trong đó số hộ đơn thân vào năm ngoái đạt 8.045.000 hộ, chiếm 36,1% tổng số các hộ gia đình, lần đầu tiên vượt mốc 36%. Số hộ đơn thân tại Hàn Quốc từng ghi nhận ở mức 5,2 triệu hộ (27,2%) vào năm 2015 và đã tăng dần trong 10 năm qua. Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục tiếp diễn, số hộ đơn thân tại Hàn Quốc vào năm 2042 có thể lên đến 9,94 triệu hộ.Dân số người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên vào năm 2024 cũng lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu người. Tỷ lệ người cao tuổi chiếm 20,1% tổng dân số Hàn Quốc, cũng lần đầu tiên vượt ngưỡng 20%, cho thấy Hàn Quốc đã bước vào xã hội siêu già hóa.Số nhà trẻ trên toàn Hàn Quốc ghi nhận xu hướng giảm liên tục qua các năm, từ 43.770 cơ sở vào năm 2013 xuống còn 27.387 cơ sở vào năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ nhà trẻ công lập lại tăng lên, chiếm 23,8% tổng số nhà trẻ tính đến năm ngoái. Tỷ lệ tham gia học thêm lần đầu tiên đạt mức 80% vào năm 2024, tăng 1,5% so với năm 2023. Chi phí học thêm bình quân mỗi học sinh mỗi tháng là 474.000 won (322 USD).Số lượng bác sĩ tính đến năm ngoái là 109.274 người, giảm 4,7% so với 114.699 người vào năm trước đó. Số lượt khám bệnh trung bình của một công dân Hàn Quốc trong một năm vào năm 2023 là 18 lượt, cao gấp 2,7 lần mức trung bình 6,7 lần của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Chi tiêu quốc gia cho lĩnh vực phúc lợi xã hội và y tế đạt 237.600 tỷ won (161,7 tỷ USD), chiếm 36,2% tổng chi tiêu quốc gia của Hàn Quốc.Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết hàng năm xuất bản ấn phẩm "An sinh xã hội qua thống kê" tổng hợp các số liệu thống kê quốc gia cùng nhiều khảo sát khác theo Luật cơ bản về an sinh xã hội để phân tích toàn diện các lĩnh vực trong an ninh xã hội như gia đình, chu kỳ cuộc đời; việc làm, bảo đảm thu nhập và dịch vụ xã hội.