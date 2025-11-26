Photo : YONHAP News

Theo bài báo dự báo ngày 30/11 (giờ địa phương) của bảng xếp hạng album chính "Billboard 200" thuộc trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), album mới "DO IT" của nhóm nhạc Stray Kids đã xếp vị trí thứ nhất trong 8 tuần liên tiếp. Như vậy, "DO IT" đã đánh bại thành tích 7 lần liên tiếp đầu bảng thuộc về album mới "The Life Of A Showgirl" của nữ ca sĩ đình đám Taylor Swift."DO IT" truyền tải thông điệp của Stray Kids về việc tận hưởng hiện tại và tạo ra những điều mới mẻ. Kể từ album "ODDINARY" phát hành năm 2022, Stray Kids đã có liên tiếp 8 album đứng đầu bảng xếp hạng này, trở thành nghệ sĩ K-pop đứng đầu bảng xếp hạng "Billboard 200" nhiều lần nhất. Ngoài ra, Stray Kids cũng là nhóm nhạc duy nhất trong lịch sử Billboard, bao gồm cả các nghệ sĩ của Mỹ, có liên tiếp 8 album ra mắt đều xếp thứ nhất bảng xếp hạng "Billboard 200". Phía Billboard cho biết với thành tích này, Stray Kids cũng lập kỷ lục về số lần đứng đầu bảng xếp hạng "Billboard 200" trong thế kỷ này kể từ sau năm 2000.“Billboard 200” là bảng xếp hạng lượng tiêu thụ album của các nghệ sĩ bằng cách cộng tất cả doanh số gồm album truyền thống như đĩa CD, số lượt phát trực tuyến quy đổi thành doanh số bán album (SEA), và số lượt tải xuống nhạc số quy đổi thành doanh số bán album (TEA).Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yoon nhận xét âm nhạc của Stray Kids có các đoạn rap mạnh mẽ, điệp khúc gây ấn tượng, nhịp điệu đặc trưng, thêm vào đó lại được kết hợp với các yếu tố phương Đông mang rõ bản sắc K-pop, khác biệt với dòng pop Anh-Mỹ, tạo ra được sự khác biệt mà người hâm mộ quốc tế yêu thích.