Chính giới Hàn Quốc tranh cãi trước thềm kỷ niệm một năm vụ thiết quân luật

Photo : KBS News

Căng thẳng giữa chính giới Hàn Quốc lại dâng cao trước thềm kỷ niệm một năm vụ thiết quân luật 3/12/2024.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ ra rằng dù đã một năm sau vụ thiết quân luật nhưng bóng tối vẫn chưa bị xua tan hoàn toàn, nguyên nhân là do cơ quan tư pháp. Đảng này chỉ trích Tòa án khu vực Trung Seoul đang trì hoãn phiên tòa xét xử liên quan đến vụ nổi loạn, đóng vai trò làm khiên chắn cho các thế lực nổi loạn. Đảng cầm quyền tuyên bố sẽ thông qua dự thảo thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ thiết quân luật trong năm nay. Bên cạnh đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng đề cập tới khả năng xúc tiến thành lập "Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp", cho rằng cuộc điều tra của ba Nhóm công tố viên đặc biệt hiện nay vẫn còn thiếu hiệu quả.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành đang đe dọa cơ quan tư pháp trước thềm phiên thẩm định lệnh bắt tạm giam cựu Đại diện đảng này, ông Choo Kyung-ho. Đảng đối lập chỉ ra rằng kế hoạch thành lập Hội đồng xét xử riêng về vụ thiết quân luật cũng như Nhóm công tố viên đặc biệt mới của đảng cầm quyền chỉ nhằm ý đồ đổ tội nổi loạn cho đảng đối lập trước thềm bầu cử địa phương năm sau.Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Jang Dong-hyeok chỉ ra rằng đảng cầm quyền đang có ý đồ lựa chọn thẩm phán cho Hội đồng xét xử vụ thiết quân luật theo mong muốn của Chính phủ đương nhiệm, nhằm tiếp tục cuộc tấn công chính trị giả dối. Ông Jang hối thúc đảng Dân chủ đồng hành tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội về tiêu cực trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).Mặt khác, chỉ còn một ngày nữa là tới thời hạn thông qua dự thảo ngân sách năm 2026 tại Quốc hội. Chính giới Hàn Quốc vẫn đang đàm phán lần cuối xoay quanh các hạng mục tranh cãi và việc nâng tỷ lệ thuế doanh nghiệp.