Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc chính thức xin lỗi về vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae-seong ngày 1/12 đã chính thức xin lỗi người dân về việc kiểm soát ra vào Quốc hội đêm thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái.Sáng cùng ngày, ông Yoo đã chỉ trì cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của Giám đốc Sở Cảnh sát các tỉnh, thành trên toàn quốc. Quan chức này thừa nhận vào đêm ngày 3/12 năm ngoái, Cảnh sát đã kiểm soát ra vào khu vực xung quanh trụ sở Quốc hội đối với các nghị sĩ. Đây là hành vi làm rối loạn nền dân chủ và trật tự Hiến pháp, đe dọa cuộc sống hàng ngày của người dân, vi hiến và vi phạm pháp luật.Do phán đoán sai lầm của một số chỉ huy mà lực lượng Cảnh sát, vốn mang trong mình sứ mệnh là bảo vệ tự do cho người dân và trật tự xã hội, lại bị huy động trong một vụ thiết quân luật vi hiến, gây ra nỗi thất vọng và tổn thương to lớn cho người dân. Danh dự và niềm tự hào của Cảnh sát cũng đã bị tổn hại.Sau khi dừng phát biểu, ông Yoo đã đứng lên, cúi gập người 90 độ để xin lỗi toàn thể người dân. Đây là lời xin lỗi chính thức đầu tiên của Cơ quan Cảnh sát kể từ sau vụ thiết quân luật.Trong thời gian qua, Cảnh sát bị chỉ ra là lực lượng then chốt, dính líu sâu tới vụ thiết quân luật cùng với quân đội. Gần đây, Chính phủ đương nhiệm đã lập ra "Nhóm chuyên trách tôn trọng Hiến pháp, đổi mới Chính phủ" để điều tra về khả năng quan chức Cảnh sát tham gia vào vụ nổi loạn.Quyền Giám đốc Yoon cam kết trong tương lai, Cơ quan Cảnh sát sẽ luôn đặt người dân lên hàng đầu, coi việc bảo vệ trật tự Hiến pháp là giá trị cơ bản, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần công bằng, trung lập, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, Cảnh sát tuyệt đối không thông đồng với các hành vi vi hiến, vi phạm pháp luật. Cơ quan này sẽ đổi mới một cách trách nhiệm từ bộ máy chỉ huy, nỗ lực hơn nữa để nhận được sự tin tưởng từ người dân.Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Cho Ji-ho và cựu Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Bong-sik hiện đang bị truy tố và xét xử với cáo buộc là người thực hiện nhiệm vụ chính trong vụ thiết quân luật, khi chỉ đạo kiểm soát ra vào trụ sở Quốc hội vào ngày 3/12 năm ngoái. Giám đốc Cho đã bị luận tội vào ngày 12/12 năm ngoái và bị đình chỉ chức vụ. Dự kiến Tòa án sẽ ra phán quyết với ông này trong năm nay.