Tiến sĩ Argentina xuất bản sách tiếng Tây Ban Nha đầu tiên về nạn nhân phụ nữ mua vui Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 30/11 đưa tin cho biết Tiến sĩ Maria del Pilar Alvarez, chuyên gia người Argentina trong lĩnh vực lịch sử hiện đại Hàn Quốc và quan hệ Đông Á, đã xuất bản cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha về các cuộc vận động của các nạn nhân Hàn Quốc từng bị cưỡng ép làm phụ nữ mua vui cho lính Nhật Bản trong thời chiến, mang tên "Halmoni, La revolución de las abuelas coreanas" (tạm dịch "Halmoni, cuộc cách mạng của những người bà Hàn Quốc").Tiến sĩ này cho biết cuốn sách được hoàn thành sau quá trình dài nghiên cứu và khảo sát thực địa, tập trung vào các nội dung gồm vị thế xã hội của phụ nữ Hàn Quốc thời kỳ đô hộ của thực dân Nhật; nguồn gốc và cấu trúc của hệ thống nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản; lịch sử im lặng của các nạn nhân sau khi bán đảo Hàn Quốc được giải phóng; sự lan tỏa của chủ nghĩa nữ quyền tại Hàn Quốc và sự ra đời các cuộc vận động của nạn nhân; những thay đổi trong lập trường của Chính phủ Nhật Bản và các xung đột chính trị quốc tế; các yêu cầu của nạn nhân cho đến hiện nay và ý nghĩa của chúng.Chuyên gia nói trên chia sẻ câu chuyện của những nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho lính Nhật là một phần lịch sử của Hàn Quốc, đồng thời cũng là bài toán của lịch sử nhân quyền thế giới. Cuốn sách này được viết nhằm giúp độc giả ở các nước nói tiếng Tây Ban Nha hiểu rõ hơn về vấn đề này và nhớ về những lời làm chứng đang dần bị biến mất.Tiến sĩ Alvarez bắt đầu quan tâm sâu sắc đến vấn đề phụ nữ mua vui sau lần đầu tiên đến thăm Bảo tàng lịch sử về chế độ nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản tại "Ngôi nhà chia sẻ" ở Seoul, Hàn Quốc vào năm 2005. Chuyên gia này chia sẻ gần như không biết nhiều về vấn đề này trong khoảng thời gian trước đó, nhưng đã gặp cú sốc lớn khi trực tiếp nghe lời chứng của những nạn nhân còn sống. Điều này đã trở thành động lực cho quá trình viết sách. Sau đó, tác giả cuốn sách trên đã nghiên cứu quan hệ hậu thực dân giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong luận văn thạc sĩ, rồi tiếp tục tiến hành nghiên cứu sâu hơn về cuộc vận động của phụ nữ mua vui trong quá trình theo học tiến sĩ.Tiến sĩ Alvarez giải thích rằng đây là cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha liên quan đến phụ nữ mua vui, được viết theo hướng phổ thông và lan tỏa đến tầng lớp độc giả rộng hơn, khác với các bài nghiên cứu học thuật trước đây. Tác giả bày tỏ sự tiếc nuối khi không hề có sách tiếng Tây Ban Nha về chủ đề này trước đó, cho biết bản thân đã giải thích kết quả nghiên cứu sao cho nhiều độc giả có thể hiểu được. Cuốn sách đã làm rõ lịch sử về những phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho lính Nhật, những nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục thông qua góc nhìn của chủ nghĩa nữ quyền và nhân quyền.Tiến sĩ Alvarez tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học chính trị, thạc sĩ ngành Hàn Quốc học tại Đại học Yonsei của Hàn Quốc và là tiến sĩ ngành Xã hội học tại Đại học quốc gia Buenos Aires ở Argentina. Tác giả từng sinh sống tại Hàn Quốc trong 6 năm từ năm 2004 đến năm 2009. Sau khi trở về Argentina, tác giả thường quay lại Hàn Quốc từ một đến hai tháng, hoặc 6 tháng để tiếp tục thực hiện nghiên cứu.