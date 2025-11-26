Vệ tinh Arirang 7 của Hàn Quốc dự kiến được phóng vào rạng sáng ngày 2/12

Photo : YONHAP News

Vệ tinh đa chức năng Arirang 7 do Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) phát triển sẽ được phóng lên vũ trụ vào rạng sáng ngày 2/12 (giờ Hàn Quốc) từ Trung tâm vũ trụ Guiana thuộc Pháp, Nam Mỹ.Công ty Arianespace (Pháp) ngày 1/12 ra thông cáo báo chí, xác nhận công tác chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa Vega-C mang theo vệ tinh Arirang 7 của Hàn Quốc đã được hoàn tất. Vụ phóng sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ 21 phút sáng ngày 2/12 theo giờ Hàn Quốc. Vệ tinh Arirang 7 sẽ được đưa lên quỹ đạo đồng bộ Mặt trời (SSO) ở độ cao 576 km sau 44 phút kể từ khi phóng. Khối lượng của vệ tinh khoảng 1.810 kg.Vega-C là tên lửa tầm trung do công ty hàng không vũ trụ Avio (Ý) phát triển từ việc cải tiến tên lửa Vega trước đó, gồm ba tầng động cơ sử dụng nhiên liệu rắn và một tầng động cơ sử dụng nhiên liệu lỏng. Tên lửa này có thể đưa vệ tinh trọng lượng 2,3 tấn lên độ cao 700 km, tương đương với hiệu suất của tên lửa Nuri, tên lửa đẩy do Hàn Quốc tự phát triển có thể đưa vệ tinh 2,2 tấn lên độ cao tương tự. Tuy nhiên, với công nghệ tái khởi động động cơ, tên lửa này có thể đưa vệ tinh lên tối đa ba quỹ đạo khác nhau, và có thể tăng kích thước nắp bảo vệ vệ tinh để đưa những vệ tinh trọng tải lớn hơn lên vũ trụ.Arirang 7 là vệ tinh cung cấp hình ảnh chất lượng cao thông qua camera quang học độ phân giải cao và cảm biến hồng ngoại (IR) có khả năng phân biệt vật thể 0,3 m, phục vụ giám sát thiên tai, quốc phòng, môi trường, an toàn công cộng và phân tích hiện tượng đảo nhiệt đô thị.Dự án phát triển vệ tinh này được khởi động từ tháng 8/2016. Vệ tinh được lắp ráp hoàn thiện vào tháng 12/2023 và hoàn tất thử nghiệm môi trường không gian.Ban đầu, vệ tinh Airang 7 được dự kiến phóng vào nửa cuối năm 2021, nhưng sau đó do lỗi sản xuất linh kiện và dịch COVID-19 nên quá trình sản xuất đã bị hoãn lại, vụ phóng cũng bị lùi gần 4 năm so với kế hoạch ban đầu.Arianespace sẽ phát trực tiếp quá trình phóng trên YouTube. KARI sẽ công bố về việc kết nối liên lạc với Arirang 7 sau khi phóng.