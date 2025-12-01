Chủ tịch Bắc Triều Tiên gửi điện mừng kỷ niệm 50 năm thành lập nước Lào

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/12 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nước này nhằm thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa hai nước. Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Lào cũng đã tặng Lào lẵng hoa dưới danh nghĩa của Chủ tịch Kim.Trong bức điện mừng, ông Kim đã gửi lời chúc mừng Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước, bày tỏ sự tin tưởng rằng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đảng, hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, phù hợp với tinh thần đồng thuận mà Bắc Triều Tiên và Lào đã đạt được trong cuộc gặp tại thủ đô Bình Nhưỡng của miền Bắc hồi tháng 10.Đại sứ quán Lào tại Bắc Triều Tiên vào ngày 1/12 đã tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi tại Hội quán đoàn ngoại giao ven sông Taedong (Đại Đồng). Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc Kang Yun-sok, với tư cách là khách mời chính.Chủ tịch nước Lào vào hồi tháng 10 cũng đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Kim nhân chuyến thăm đến Bình Nhưỡng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Trước thềm sự kiện, lãnh đạo miền Bắc đã trực tiếp đến và tiếp đón trọng thị người đồng cấp Lào. Trong Hội nghị thượng đỉnh Triều-Lào, lãnh đạo hai nước đã thảo luận các phương án tăng cường hợp tác song phương.Sau đó, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cũng đã có cuộc hội đàm, nhất trí thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế.Bắc Triều Tiên và Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 6/1974 và cho đến nay hai nước vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó khi cùng là nước xã hội chủ nghĩa.