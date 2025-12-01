Cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu truy vết thủ phạm trong vụ rò rỉ thông tin của Coupang

Photo : YONHAP News

Liên quan tới vụ rò rỉ thông tin công ty Coupang, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc gần đây, một quan chức thuộc Sở Cảnh sát Seoul trong buổi họp báo định kỳ ngày 1/12 cho biết cơ quan đã tiếp nhận và đang tiến hành phân tích nhật ký truy cập máy chủ do phía Coupang cung cấp, đồng thời tiết lộ đã xác định được địa chỉ IP truy cập từ nước ngoài mà nghi phạm sử dụng và đang tiến hành truy vết.Phía Coupang cho biết người bị tố cáo là một cựu nhân viên người Trung Quốc đã nghỉ việc và rời khỏi Hàn Quốc. Công ty đã phát hiện nhân viên này vào hồi tháng 6 đã truy cập vào hệ thống thông tin cá nhân thông qua máy chủ ở nước ngoài.Ngoài ra, cảnh sát Hàn Quốc cũng đang điều tra các email đe dọa được gửi đến nhiều khách hàng và tài khoản trung tâm chăm sóc khách hàng của Coupang sau sự cố rò rỉ thông tin cá nhân nói trên. Những email đe dọa này được gửi đến một số người dùng vào ngày 16/11, và gửi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Coupang vào ngày 25 và 28/11. Cảnh sát cũng có kế hoạch điều tra các điểm yếu kỹ thuật trong hệ thống quản lý thông tin khách hàng trong nội bộ công ty Coupang.Theo công ty, quy mô thiệt hai ban đầu chỉ ở mức khoảng 4.500 người nhưng số tài khoản bị rò rỉ thông tin đã tăng vọt lên hơn 33,7 triệu người. Trong thông báo gửi đến khách hàng, Coupang gọi đây là sự cố "lộ thông tin" thay vì là "rò rỉ thông tin". Bức thư xin lỗi của công ty này vào một ngày sau đó cũng chỉ có cụm từ "truy cập trái phép thông tin khách hàng" mà không hề có cụm từ "rò rỉ thông tin". Vì vậy, Coupang đang nhận về các chỉ trích cho rằng cố tình làm giảm mức độ nghiêm trọng của vụ việc.Công ty khẳng định các nội dung bị lộ chỉ là những thông tin cơ bản như tên, số điện thoại và địa chỉ. Dù vậy, nhiều người tiêu dùng đang chuẩn bị chính thức cho cuộc tố tụng bồi thường thiệt hại đối với Coupang. Được biết, diễn đàn trực tuyến chuẩn bị cho cuộc khởi kiện tập thể Coupang này đã thu hút được 200.000 thành viên.Liên quan đến vụ việc này, các cơ quan tài chính Hàn Quốc cũng đã thể hiện sự lo ngại về các thiệt hại tài chính do lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) hay lừa đảo qua tin nhắn (smishing), phát đi cảnh báo đến người tiêu dùng.