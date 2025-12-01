Chính phủ Hàn Quốc viện trợ nhân đạo cho người dân vùng lũ miền Trung Việt Nam

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 1/12 (giờ địa phương) cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định viện trợ nhân đạo trị giá 500.000 USD để hỗ trợ khu vực miền Trung Việt Nam, vùng chịu ảnh hưởng lớn do bão và lũ lụt gần đây. Cơ quan này hiện đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và môi trường Việt Nam để nhanh chóng triển khai hỗ trợ đến các khu vực và người dân cần ưu tiên giúp đỡ tại khu vực miền Trung.Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết khoản viện trợ lần này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân và giúp họ sớm quay về cuộc sống thường nhật.Mưa lớn tập trung ở khu vực miền Trung Việt Nam từ giữa tháng 11 vừa qua đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều nơi, khiến hơn 90 người thiệt mạng.