Hai công dân Hàn Quốc bị bắt giữ tại Iran với cáo buộc về việc buôn lậu

Photo : YONHAP News

Giới ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết hai công dân Hàn Quốc đã bị lực lượng chức năng Iran bắt giữ tại khu vực Tây Nam nước này vào ngày 20/11 vừa qua với cáo buộc buôn lậu. Trong đó, một người được cho là nhân viên của cơ quan ngoại giao Hàn Quốc, người còn lại là Hàn kiều.Ngoài ra, một công dân Iran khác cũng bị bắt cùng với hai đối tượng nói trên.Cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại Iran đã liên tục trao đổi với Iran ngay sau khi nắm bắt được vụ việc. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ lãnh sự cần thiết cho các công dân Hàn Quốc có liên quan đến vụ việc. Quan chức này cũng nói rằng không thể công bố thông tin cụ thể về danh tính của các công dân Hàn Quốc bị bắt giữ vì Chính phủ Iran hiện vẫn đang trong quá trình tiến hành điều tra.