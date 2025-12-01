Hội đồng người tiêu dùng Hàn Quốc yêu cầu Chủ tịch Coupang trực tiếp xin lỗi về vụ rò rỉ thông tin

Photo : YONHAP News

Hội đồng các tổ chức người tiêu dùng Hàn Quốc trong buổi họp báo tại Quốc hội ngày 2/12 đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhà sáng lập Coupang Kim Bom-suk trực tiếp xin lỗi người tiêu dùng về vụ rò rỉ thông tin cá nhân khách hàng, vụ việc chưa từng xảy ra trước đây và đưa ra phương án giải quyết có trách nhiệm.Hội đồng này cho biết vụ rò rỉ thông tin cá nhân của hơn 33,7 triệu người đã gây ra thiệt hại đối với người tiêu dùng Coupang, nhấn mạnh công ty này cần công khai minh bạch sự thật của vụ rò rỉ thông tin cá nhân trên và xây dựng đối sách bảo vệ, bồi thường cho người tiêu dùng. Về vấn đề nhiều người dùng cảm thấy phức tạp trong việc xóa tài khoản Coupang, Hội đồng này cũng yêu cầu Coupang phải đưa ra biện pháp để người tiêu dùng có thể xóa tài khoản chỉ với một bước, bao gồm trên cả thiết bị di động. Hiện Coupang là một trong những nền tảng thương mại hàng đầu tại Hàn Quốc.Hội đồng các tổ chức người tiêu dùng Hàn Quốc còn kêu gọi Chính phủ điều tra và xử phạt triệt để, nghiêm ngặt đối với vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Coupang. Tổ chức này đề xuất Chính phủ cần xây dựng đối sách liên ngành để ứng phó với tình trạng các vụ rò rỉ thông tin cá nhân tái diễn; đồng thời tiến hành điều tra toàn bộ tình trạng bảo vệ thông tin cá nhân của các doanh nghiệp có quy mô xử lý dữ liệu cá nhân lớn.Cuối cùng, Hội đồng các tổ chức người tiêu dùng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc rà soát lại toàn diện chế độ thiếu hiệu quả của chứng nhận hệ thống quản lý bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân, nhanh chóng triển khai các chế độ như kiện tập thể và bồi thường thiệt hại mang tính xử phạt.