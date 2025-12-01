Chính giới Hàn Quốc nhất trí thông qua dự thảo ngân sách năm 2026

Photo : YONHAP News

Trong ngày 2/12, Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Kim Byung-kee và Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Song Eon-seok đã nhóm họp tại Quốc hội, nhất trí thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2026 quy mô 728.000 tỷ won (496,18 tỷ USD).Trong đó, có 4.300 tỷ won ( 2,93 tỷ USD) bị cắt giảm, bù lại một số hạng mục được điều chỉnh tăng, tổng chi tiêu ngân sách không vượt quá quy mô mà Chính phủ đệ trình ban đầu.Ngân sách cho các bài toán điều hành đất nước trọng tâm của Chính phủ đương nhiệm, như hỗ trợ phát hành phiếu mua hàng địa phương hay quỹ tăng trưởng người dân không bị cắt giảm. Tuy nhiên, một phần ngân sách hỗ trợ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), quỹ chính sách, ngân sách dự phòng bị thu hẹp so với quy mô ban đầu.Ngược lại, các hạng mục được tăng ngân sách trong năm sau gồm ngân sách khôi phục hệ thống sau vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia, ngân sách phát triển ngành công nghiệp lưới điện phân tán, dự án thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong di chuyển (AI mobility), ngân sách lắp đặt đường ống cung cấp khí gas đô thị, hỗ trợ học bổng Chính phủ, phụ cấp cho người có công.Chính giới nhất trí mở phiên họp toàn thể vào chiều ngày 2/12 để biểu quyết thông qua dự thảo ngân sách năm 2026. Ngày 2/12 là hạn cuối theo luật định để Quốc hội thông qua dự thảo.