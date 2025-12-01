Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đoàn kết toàn dân, chỉ đạo truy cứu trách nhiệm rò rỉ thông tin Coupang

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 2/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhắc lại vào đêm ngày 3/12 năm ngoái, chủ nghĩa dân chủ và trật tự Hiến pháp của Hàn Quốc đã gặp một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhưng người dân đã xua tan bóng tối nổi loạn bằng cuộc cách mạng của ánh sáng.Tuy nhiên, mọi việc chưa thể dừng tại đây, phải tiếp tục xua tan hoàn toàn bóng tối đang bị che giấu ở khắp mọi nơi, mở ra cánh cửa của đoàn kết và công lý thực sự. Qua đây, Tổng thống nhấn mạnh về việc phải quét sạch tàn dư từ vụ nổi loạn, thực hiện đoàn kết xã hội.Bên cạnh đó, ông Lee đưa ra ý tưởng như trao tặng bằng khen cho những người dân dám đứng lên chống lại lệnh thiết quân luật vi hiến, cùng các phương án nhằm khắc ghi tinh thần chủ quyền người dân.Mặt khác, Tổng thống nhắc đến vụ rò rỉ thông tin khách hàng của hãng Coupang gần đây. Ông Lee chỉ đạo các ban ngành hữu quan phải nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm minh.Đặc biệt, Tổng thống chỉ ra rằng quy mô thiệt hại rò rỉ thông tin cá nhân là vô cùng lớn, khoảng gần 34 triệu trường hợp. Vậy nhưng đáng kinh ngạc là Coupang lại không hề hay biết về vụ rò rỉ thông tin suốt 5 tháng kể từ khi xảy ra trường hợp đầu tiên. Tổng thống yêu cầu các ban ngành hữu quan tham khảo trường hợp tương tự ở nước ngoài để lập đối sách với vụ việc lần này, như tăng cường mức xử phạt hành chính, thực hiện cơ chế bồi thường thiệt hại mang tính răn đe.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh việc xem nhẹ bảo vệ thông tin cá nhân, một tài sản cốt lõi trong thời đại trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật số hiện nay, là vô cùng sai lầm. Phải nhân vụ việc lần này để thay đổi hoàn toàn nhận thức trong xã hội. Tổng thống cũng chỉ đạo phải nhanh chóng xây dựng một chế độ an ninh mạng mới bao trùm cả khu vực công và tư nhân, đón đầu một xã hội kỹ thuật số siêu kết nối.Vào ngày 20/11 vừa qua, Coupang thông báo có 4.500 tài khoản khách hàng bị rò rỉ thông tin, nhưng sau đó theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng công bố ngày 29/11, thiệt hại rò rỉ thông tin lên tới 33,7 triệu tài khoản.