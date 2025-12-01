Giá tiêu dùng tháng 11/2025 của Hàn Quốc tăng 2,4%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 2/12 công bố giá tiêu dùng trong tháng 11 năm nay tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, bằng mức tăng tháng 10 vừa qua, ba tháng liên tiếp vượt mục tiêu quản lý giá cả của Chính phủ là 2%.Trong đó, giá các mặt hàng xăng dầu tăng 5,9% bất chấp đà giảm của giá dầu quốc tế, mức tăng mạnh nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây. Điều này được phân tích là do tỷ giá hối đoái won/USD tăng cao gần đây và việc Chính phủ thu hẹp mức giảm thuế xăng dầu.Giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 5,6%, mức tăng cao hơn tháng 10. Trong đó, giá gạo tăng 18,6%, quýt tăng 26,5%, trứng tăng hơn 7%. Giá các mặt hàng như hoa quả, thịt bò, cá nhập khẩu cũng tăng mạnh do ảnh hưởng bởi tỷ giá.Chính phủ khẳng định sẽ huy động mọi phương tiện chính sách khả dụng như ưu đãi giảm thuế nhập khẩu tạm thời để ổn định giá cả. 10 mặt hàng nguyên liệu thực phẩm như đường, cà phê sẽ tiếp tục được giảm thuế nhập khẩu cho tới cuối năm, 12 mặt hàng khác như thực phẩm chế biến, trứng sẽ được gia hạn tới tháng 6 năm sau.Ngân hàng trung ương (BOK) dự báo mức tăng giá tiêu dùng sẽ dần giảm xuống 2%, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh cần theo dõi tiếp tác động từ việc tỷ giá tăng cao gần đây.