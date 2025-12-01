Thủ tướng Hàn Quốc cam kết thúc đẩy tiêu chuẩn AI

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại "Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo (AI)" tổ chức tại Seoul vào sáng ngày 2/12, Thủ tướng Kim Min-seok cam kết Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trên con đường hướng tới "AI cho tất cả mọi người" và "AI bao trùm, lấy con người làm trung tâm".Thủ tướng nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo vừa có thể trở thành động lực mạnh mẽ dẫn dắt sự thịnh vượng của nhân loại, lại vừa có thể trở thành rủi ro lớn làm gia tăng bất ổn, hỗn loạn. Con đường đó phụ thuộc vào lựa chọn và sự chuẩn bị của nhân loại.Tiếp đó, ông Kim nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thiết lập tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo, nhằm thể chế hóa niềm tin và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cũng là điều cốt lõi để đảm bảo tính minh bạch và an toàn của công nghệ AI. Ông Kim nhấn mạnh tiêu chuẩn AI là xuất phát điểm hướng tới lợi ích chung của nhân loại. Do AI là một công nghệ vượt qua mọi biên giới, nên điều quan trọng hơn cả chính là sự hợp tác của cộng đồng quốc tế.Thủ tướng cho biết Hàn Quốc đang tích cực tham gia thảo luận về các tiêu chuẩn và quy phạm quốc tế, tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế đa dạng trong đó có Liên hợp quốc.Ông Kim nhắc đến "Sáng kiến AI" được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Gyeongju cuối tháng 10 vừa qua chứa đựng tầm nhìn chung về AI; đánh giá đây là thành quả thể hiện quyết tâm vững chắc của các nền kinh tế thành viên APEC nhằm đảm bảo san sẻ lợi ích từ AI cho tất cả mọi người.Thủ tướng kỳ vọng "Tuyên bố Seoul" được công bố tại hội nghị cùng ngày sẽ là một bản phác thảo tràn đầy hy vọng cho thời đại AI mà nhân loại cùng kiến tạo.Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tiêu chuẩn AI là sự kiện do Viện tiêu chuẩn công nghệ quốc gia thuộc Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc phối hợp tổ chức cùng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). Tại đây, lãnh đạo cấp cao của các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp sẽ thảo luận về phương án tiêu chuẩn hóa AI trên phạm vi toàn cầu.