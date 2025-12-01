Chính phủ Hàn Quốc xây dựng cơ chế ứng phó nhằm ổn định thị trường ngoại hối

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Koo Yun-cheol một ngày trước đã họp với Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Công nghiệp và thương mại, Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), Ngân hàng trung ương (BOK) và Cơ quan Giám sát tài chính (FSC) để rà soát điều kiện cấu trúc của thị trường ngoại hối; nhất trí xúc tiến nhanh các bài toán chính sách nhằm ổn định cung cầu ngoại tệ.Trước tiên, các ban ngành sẽ tiến hành thảo luận chi tiết về việc gia hạn thỏa thuận hoán đổi ngoại tệ giữa cơ quan quản lý ngoại hối và quỹ lương hưu quốc gia trị giá 65 tỷ USD, dự kiến hết hạn vào cuối năm nay. Theo cơ chế thỏa thuận, quỹ lương hưu quốc gia có thể vay trước đô-la Mỹ từ dự trữ ngoại hối quốc gia khi cần mua tài sản ở nước ngoài và hoàn trả sau, nhằm giảm biến động khi phải mua lượng lớn đô-la Mỹ trên thị trường giao ngay, gây áp lực tăng nhu cầu đô-la Mỹ.Đồng thời, 6 Bộ ngành sẽ thường xuyên kiểm tra tình hình đổi ngoại tệ và đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu, xem xét phương án liên kết các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp như nguồn vốn chính sách. Tại cuộc họp, một số ý kiến cho rằng có thể áp dụng cơ chế khuyến khích, như tăng hạn mức vốn chính sách cho các doanh nghiệp tích cực bán đô-la Mỹ ra thị trường, trong bối cảnh một bộ phận doanh nghiệp đang có xu hướng giữ lại đô-la Mỹ thay vì bán ra do kỳ vọng tỷ giá tăng.Cơ quan Giám sát tài chính sẽ tiến hành kiểm tra trong hai tháng, từ tháng 12 này đến tháng 1 năm sau, về mức độ phù hợp trong việc cung cấp thông tin và bảo vệ nhà đầu tư liên quan đến đầu tư nước ngoài tại các công ty chứng khoán và tổ chức tài chính.Các ban ngành được cho là cũng sẽ xem xét phương án nâng yêu cầu với nhà đầu tư tham gia các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi lợi suất cổ phiếu Mỹ gấp hai đến ba lần. Biện pháp này nhằm kiểm soát trước các hình thức đầu tư quá mức như vay nợ để đầu tư, trong bối cảnh các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đổ mạnh dòng vốn vào thị trường nước ngoài, bị xem là một yếu tố làm gia tăng biến động thị trường ngoại hối.Ngoài ra, Chính phủ nhất trí khởi động cơ chế tham vấn 4 bên gồm Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Y tế và phúc lợi, Ngân hàng trung ương và quỹ lương hưu quốc gia, nhằm xây dựng một "khung chính sách mới" giúp hài hòa giữa lợi nhuận đầu tư của quỹ lương hưu và mục tiêu ổn định thị trường ngoại hối.