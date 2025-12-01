Khánh thành nhà máy sản xuất vệ tinh lớn nhất Hàn Quốc tại đảo Jeju

Photo : KBS News

Chính quyền đảo Jeju và công ty Hanwha Systems của Hàn Quốc chiều ngày 2/12 đã tổ chức lễ khánh thành "Trung tâm không gian vũ trụ Jeju" tại thành phố Seogwipo, với sự tham dự của Tỉnh trưởng Jeju Oh Young-hoon và Giám đốc điều hành Hanwha Systems Son Jae-il.Trung tâm được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm ngoái, với tổng diện tích hơn 10.000 m², được trang bị các cơ sở hiện đại phục vụ cho toàn bộ quy trình ngành công nghiệp vũ trụ như lắp ráp, thử nghiệm và bảo quản vệ tinh.Hanwha Systems cho biết từ năm sau, trung tâm sẽ có năng lực sản xuất tối đa 100 vệ tinh quỹ đạo thấp cỡ nhỏ mỗi năm, chủ yếu là vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR). Loại vệ tinh này được sử dụng rộng rãi trong dự báo biến đổi khí hậu, môi trường, giám sát thiên tai, thăm dò tài nguyên và an ninh.Với việc vận hành cơ sở sản xuất vệ tinh mới, chính quyền đảo Jeju cho biết sẽ chính thức bồi dưỡng ngành công nghiệp "ứng dụng thông tin vệ tinh" từ năm sau.Cách đây hai năm, một vệ tinh SAR do Hanwha chế tạo từng được phóng thành công từ trên biển trong khuôn khổ hợp tác với chính quyền đảo Jeju.