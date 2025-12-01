Seoul và Washington nhất trí tăng tốc thực hiện thỏa thuận song phương hồi tháng 10

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon-joo và người đồng cấp Mỹ Christopher Landau ngày 1/12 đã có cuộc gặp cấp cao kín tại Washington, Mỹ. Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa Hàn Quốc và Mỹ kể từ sau khi lãnh đạo hai nước đạt được thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh song phương diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) hồi tháng 10 năm nay và công bố bản tóm lược chung vào tháng 11.Tại cuộc họp, hai bên nhất trí sớm vận hành các nhóm công tác theo từng lĩnh vực, nhằm nhanh chóng triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung hợp tác then chốt như năng lượng hạt nhân, đóng tàu và tàu ngầm hạt nhân.Thứ trưởng Park cũng đề nghị sớm khởi động đàm phán liên quan đến việc Washington cho phép khu vực công của Seoul làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Ngoài ra, thứ trưởng hai nước nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ, cùng nỗ lực để tiến hành các cuộc thảo luận chính thức về hợp tác tàu ngầm hạt nhân và ngành công nghiệp đóng tàu.Thông qua thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ sau cuộc họp cùng ngày, Washington cho biết thứ trưởng hai nước đã thảo luận về việc hiện đại hóa đồng minh Hàn-Mỹ, nơi đã đóng vai trò then chốt bảo đảm hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong hơn 70 năm qua.Hai bên cũng trao đổi về vấn đề thị thực và phương án tạo điều kiện cho lao động Hàn Quốc nhập cảnh Mỹ thuận lợi hơn sau vụ truy quét và bắt giữ nhóm lao động người Hàn tại bang Georgia của Mỹ.Cũng trong ngày 1/12, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã công bố việc Washington áp thuế 15% đối với ô tô sản xuất tại Seoul đã có hiệu lực hồi tố từ ngày 1/11, do dự luật đặc biệt về đầu tư vào Mỹ, điều kiện then chốt để Washington xem xét việc giảm thuế đã được đệ trình lên Quốc hội Hàn Quốc.