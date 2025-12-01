9 trong 12 vệ tinh CubeSat lắp trên tên lửa Nuri của Hàn Quốc đã kết nối liên lạc thành công

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ (KASA) và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết tới ngày 2/12, 9 trong số 12 vệ tinh khối lập phương (CubeSat) được lắp trên tên lửa đẩy Nuri đã liên lạc thành công với mặt đất.Tên lửa Nuri được phóng thành công lần 4 vào ngày 27/11 vừa qua mang theo vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3 và 12 vệ tinh khối lập phương. Cả 13 vệ tinh đều ổn định ở quỹ đạo cách Trái đất 600 km.Theo KARI, trong ngày phóng, đã có 5 vệ tinh gồm 1 vệ tinh của Viện nghiên cứu điện tử viễn thông, đã kết nối liên lạc thành công với mặt đất. Sau đó, có thêm 4 vệ tinh khác kết nối thành công vào ngày 28/11 và 1 vệ tinh kết nối lần đầu vào ngày 29/11 hiện đang được kiểm tra tính năng.Hiện tại, vẫn còn ba vệ tinh chưa thiết lập liên lạc ban đầu, trong đó có một vệ tinh của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ. Phía KASA cho biết các vệ tinh này sẽ tiếp tục sử dụng thông tin quỹ đạo chính xác từ Trung tâm điều hành không gian liên hợp (CSpOC) của Bộ Tư lệnh không gian Mỹ để tiếp tục thiết lập liên lạc với mặt đất.Vệ tinh khối lập phương có kích thước nhỏ so với vệ tinh cỡ lớn và không thể lắp đặt các linh kiện hiệu suất cao, nên tỷ lệ thành công thường thấp hơn vệ tinh lớn, nhiều trường hợp phải chờ khoảng một tuần mới biết kết quả liên lạc.KASA cho biết các vệ tinh đã kết nối liên lạc thành công sẽ được kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của tất cả hệ thống, sau giai đoạn vận hành ban đầu sẽ chính thức thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan này khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để mang lại cơ hội vận chuyển vệ tinh đa dạng và ổn định, để các ý tưởng sáng tạo của khối tư nhân có thể tiếp cận không gian.