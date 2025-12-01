Nvidia cung cấp 13.000 GPU cho Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết gần đây Seoul đã nhập khoảng 13.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) do hãng Nvidia (Mỹ) cung cấp theo cung ứng đã thỏa thuận với tập đoàn này với chính phủ Hàn Quốc. Nguồn kinh phí liên quan được chi từ 1.460 tỷ won (khoảng 994 triệu USD) trong ngân sách bổ sung được phê duyệt vào tháng 5 năm nay.Lô GPU lần này bao gồm nhiều dòng sản phẩm, trong đó có dòng B200 là thế hệ mới nhất của Nvidia, cùng một số dòng thuộc thế hệ trước.Do các tập đoàn lớn vẫn có đủ năng lực tự trang bị, Chính phủ cho biết số GPU được nhập lần này sẽ ưu tiên phân bổ cho các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty khởi nghiệp, rồi cung cấp cho khu vực công từ đầu năm tới.Hạ tầng trung tâm dữ liệu cần thiết để vận hành GPU sẽ được bố trí tại trung tâm mà các doanh nghiệp điện toán đám mây hiện đang sở hữu. Chính phủ có kế hoạch lắp đặt số GPU này tại các trung tâm dữ liệu được chỉ định, sau đó vận hành theo mô hình là cho phép các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tùy theo nhu cầu.Trong chuyến thăm Hàn Quốc để tham dự các cuộc họp tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 10 vừa qua, Giám đốc điều hành tập đoàn Nvidia Jensen Huang đã công bố kế hoạch xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh rằng Hàn Quốc là quốc gia sở hữu cả năng lực phần mềm lẫn nền tảng sản xuất, hội tụ đầy đủ điều kiện để dẫn dắt kỷ nguyên AI. Kế hoạch được công bố vào thời điểm đó gây chú ý lớn khi Nvidia dự kiến cung cấp tổng cộng hơn 260.000 GPU cho Hàn Quốc theo từng giai đoạn. Cụ thể, Nvidia dự kiến cung cấp cho Chính phủ Hàn Quốc 50.000 bộ GPU; Samsung, SK và hãng ô tô Hyundai sẽ được cung cấp mỗi bên tối đa 50.000 bộ và Naver Cloud là 60.000 bộ.Theo dự toán ngân sách năm tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nhập bổ sung các lô GPU còn lại theo từng giai đoạn và phân bổ cho khối trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.