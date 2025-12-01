Vệ tinh Arirang 7 của Hàn Quốc liên lạc thành công lần đầu với trạm mặt đất

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 2/12 cho biết vệ tinh đa chức năng Arirang 7 của Hàn Quốc được phóng vào lúc 2 giờ 21 phút tại Trung tâm vũ trụ Guiana thuộc Pháp, Nam Mỹ. Vào 3 giờ 30 phút sáng, trạm mặt đất Troll của Na Uy ở Nam Cực đã thu nhận được tín hiệu từ vệ tinh, tức 1 tiếng 9 phút sau khi phóng.Trong lần trao đổi tín hiệu này, KASA đã xác nhận tình trạng hoạt động của vệ tinh, bao gồm cả việc triển khai pin năng lượng mặt trời. Dự kiến, cơ quan này sẽ tiến hành tổng cộng 4 lần liên lạc với trạm mặt đất trước khi đưa ra thông báo chính thức về việc có phóng vệ tinh Arirang 7 thành công hoàn toàn hay không.Arirang 7 được trang bị camera quang học độ phân giải cao và cảm biến hồng ngoại (IR) có khả năng phân biệt vật thể 0,3 m, cho phép cung cấp hình ảnh chất lượng cao phục vụ giám sát thiên tai, lãnh thổ, môi trường, an toàn công cộng cũng như phân tích hiện tượng đảo nhiệt đô thị.