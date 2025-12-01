Một trong ba ông trùm ma túy Đông Nam Á bị kết án 25 năm tù

Photo : YONHAP News

Giới luật pháp ngày 2/12 cho biết Tòa án tối cao Hàn Quốc đã kết án ông trùm ma túy họ Kim (51 tuổi) mức án 25 năm tù, truy thu 690 triệu won (470.000 USD) và tham gia chương trình cai nghiện 80 tiếng, với tội danh vi phạm Luật phòng chống buôn bán bán túy, Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt.Bị cáo Kim là người bị bắt giữ cuối cùng trong ba ông trùm ma túy tại khu vực Đông Nam Á. Đối tượng này đã sử dụng ứng dụng Telegram để giao dịch với các "đầu mối" trong nước, bán và sử dụng methamphetamine (ma túy đá) và cần sa tổng hợp trong vòng từ năm 2018-2021.Đối tượng đã bị Công an Việt Nam bắt giữ và cưỡng chế trục xuất về Hàn Quốc vào tháng 7/2022. Tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo 25 năm tù. Con trai của đối tượng này cũng bị tuyên án 5 năm tù với tội danh vận chuyển ma túy. Sau đó, Tòa phúc thẩm đã y án mức án 25 năm tù, nhưng con trai bị cáo được tuyên vô tội vì chỉ chuyển bưu phẩm theo chỉ đạo của bố mà không biết có ma túy bên trong. Cả phía công tố viên và Viện Kiểm sát Hàn Quốc đều kháng cáo. Tuy nhiên, Tòa án tối cao đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án của Tòa án cấp dưới.Trong số 3 ông trùm ma túy Đông Nam Á, một đối tượng họ Park đã bị bắt tại Philippines vào tháng 10/2022 và vẫn đang bị giam giữ tại đây. Một đối tượng khác họ Choi người gốc Bắc Triều Tiên đã bị bắt tại Canada và cưỡng chế về Hàn Quốc vào cùng năm.