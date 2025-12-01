Phát hiện cúm gia cầm H5 tại một trang trại nuôi gà lấy trứng ở thành phố Pyeongtaek của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch cúm gia cầm độc lực cao cho biết ngày 1/12 đã phát hiện kháng nguyên cúm gia cầm chủng H5 tại một trang trại nuôi khoảng 130.000 con gà lấy trứng ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, phía Nam khu vực thủ đô Hàn Quốc.Hiện cơ quan phòng dịch đang tiến hành xét nghiệm để xác định liệu đây có phải là chủng cúm gia cầm độc lực cao hay không, dự kiến có kết quả trong vòng ba ngày tới. Tuy nhiên, khả năng cao kháng nguyên phát hiện sẽ được phân loại là độc lực cao nên Ủy ban khắc phục sự cố trung ương đang áp dụng các biện pháp phòng dịch chủ động như kiểm soát ra vào và tiêu hủy, vốn đã được triển khai ngay lập tức ngay khi phát hiện.Để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, cơ quan này quyết định ban hành lệnh tạm dừng di chuyển trong 24 giờ từ 0 giờ ngày 2 đến 0 giờ ngày 3/12 đối với các trang trại nuôi gà lấy trứng, cơ sở chăn nuôi và phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm tại toàn bộ tỉnh Gyeonggi cùng với các khu vực lân cận gồm thành phố Cheonan và Asan của tỉnh Nam Chungcheong.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc khuyến cáo người dân hạn chế ra vào các khu vực chim di trú có khả năng tiếp xúc với virus. Các trang trại gia cầm trên toàn quốc cần nghiêm túc tuân thủ các quy định phòng dịch cơ bản như khử trùng xe ra vào trại, thay ủng chuyên dụng trước khi vào chuồng trại, vệ sinh khử trùng các thiết bị máy móc đưa vào khu vực chăn nuôi.Cơ quan này cũng yêu cầu các hộ chăn nuôi lập tức báo cáo khi phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ dù là nhỏ nhất, như gia cầm chết tăng đột ngột, tỷ lệ đẻ trứng giảm, hoặc lượng thức ăn tiêu thụ giảm, những triệu chứng có thể liên quan đến cúm gia cầm độc lực cao.Kể từ sau khi phát hiện ca cúm gia cầm độc lực cao tại một trang trại gà bản địa ở thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) vào ngày 12/9, tính đến nay, Hàn Quốc đã có tổng cộng 6 ca được xác nhận là dịch cúm gia cầm tại các trang trại ở tỉnh Gyeonggi, tỉnh Bắc Chungcheong, thành phố Gwangju.